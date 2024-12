'RAT' KANDIDATA / Tko je orao, a tko kokoš? Bitka za Pantovčak se pretvorila u 'kokošarenje': 'Borba će biti prljava'

Predizborna kampanja u punom je jeku. Stranački skupovi, vrijeđanja i obećanja obilježavaju ovaj dan. Svoj prvi predizborni skup održao je SDP-ov kandidat za predsjednika Zoran Milanović u zagrebačkoj Tvornici. U ispunjenoj dvorani dočekali su ga brojni simpatizeri. On im je poručio kako će borba za Pantovčak biti oštra, a od strane njegovih protukandidata - prljava i klevetnička. Poruku je imao i za premijera Andreja Plenkovića, kazavši da je prijetnja hrvatskoj demokraciji. Predsjedniku Milanoviću odgovorio je HDZ-ov kandidat za predsjednika Dragan Primorac. "On nije orao, nego obična kokoš", napisao je na Facebooku. Primorac je obišao Šibensko-kninsku županiju i najavio blokadu ulaska Srbije u EU. U Splitu je pak bio Mostov Miro Bulj. Poručuje da u svom gradu Sinju neće uvoditi porez na nekretnine. I Ivana Kekin, kandidatkinja Možemo, je u Splitu. Sudjelovala je u humanitarnoj akciji udruge Most. "Ako sam uspio sa svojim tvrtkama, uspjet ću i s Hrvatskom", poručio je pak nezavisni kandidat Niko Tokić Kartelo, koji je uz Rijeku posjetio i Pulu. Također nezavisna Marija Selak Raspudić je u BiH. U Mostaru je poručila - nastavlja se gaženje prava Hrvata, uz šutnju Zorana Milanovića i Dragana Primorca