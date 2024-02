Pred Vladu za dva dana stižu prosvjednici - prosvjetari. Tisuće su spremne za Markov trg, a ako im se ne ispune zahtjevi - spremni su i za štrajk. S njima je razgovarala RTL-ova reporterka Marina Brcković.

Ne, ovo nije sat likovne kulture već priprema za prosvjed. "Ovdje će pisati "Koeficijenti, Inflacija, Školstvu degradacija". Složili smo što veći broj tekstova koji će biti napisani kao protestna nota za naš prosvjed", rekao nam je Slaven Jurić, učitelj u OŠ Kustošija u Zagrebu.

Na nekima od transparenata i prezime ministra, namjerno pogrešno napisano – 'Tko se boji Fuksa još, ostat će mu koeficijent loš'. Poruku nam objašnjava Marija Veronkica Cvjetković, učiteljica u OŠ Bukovac u Zagrebu: "Šaljem poruku da nisam zadovoljna stavom ministra niti onim kako se zauzeo za svoj resor. Znam da se poruke čitaju i da će shvatiti koliko su se ogriješili o nas. Bili smo uvijek na margini, sad smo ispod te margine. Dakle, crta je podvučena, mi nismo iznad, mi smo ispod crte".

Iz cijele Hrvatske na prosvjed dolazi 16 autobusa

Pa će se za veće koeficijente za dva dana boriti pod prozorom Vlade. Iz cijele Hrvatske na prosvjed dolazi 16 autobusa. Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod ističe: "Ovoga puta nikoga nije trebalo vući za rukav nego se traži mjesto više u autobusu za ovaj prosvjed. Tisuće i tisuće ljudi će se odazvati ovome prosvjedu".

Nezadovoljni nisu samo učitelji i nastavnici. Bolje uvjete traže i spremačice, kuhari, domari i drugo nenastavno osoblje. Ne žele biti radnici drugog reda i traže da im se koeficijenti barem izjednače s onima koje imaju njihovi kolege u drugim službama.

Dragan Leko, kuhar u OŠ Rapska u Zagrebu ističe: "Od ove reforme smo nešto malo više očekivali nego nekih 50, 60 eura, posao nam se gotovo uduplao jer jelovnik koji Grad zahtjeva od nas - svaki dan režemo po 50 kila kruha, trebamo sve namazat. To je samo mazanje, a gdje su prilog, užine, ručak? To je jako velik obujam posla, međutim to se ne vidi, to se ne cijeni".



Ljuti ih i što su Ministarstvu predlagali rješenja za koeficijente, no ništa od toga, ističu, nije uvaženo.

"Kaos je za znanstvenike, za nastavnike, za nenastavno osoblje. Tko god je pogledao, mi imamo takve situacije da su ljudi jednostavno zgroženi i sad hoće da se njihov glas čuje", rekao nam je Saša Ceci, član Vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Ako ih se neće čuti na prosvjedu u petak, spremni su za korak dalje. „Imamo varijantu A, imamo varijantu B, neka nas Vlada ne tjera na varijantu C, iako o njoj već razmišljamo", poručuje Stipić.

A ta posljednja varijanta je upravo štrajk do kojeg će doći ako obrazovanje, poručuju, ne postane važno.