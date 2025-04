Evo kako će izgledati jedan dan ročnika: Šef vojske za RTL Danas otkrio kakva su pravila oko mobitela

Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid iz Slunja su poručili da je sve spremno za obuku ročnika.

Obišli su objekte za polaznike temeljnog vojnog osposobljavanja na Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju. Kundid je Anušiću pokazao spavaonice, učinioce i blagovaonicu te ostali prostor u kojem će boraviti ročnici za vrijeme dvomjesečne obuke. Godišnje će osposobiti pet naraštaja, a u svakom će biti po 800 ročnika.

Jedan dan ročnika

Reporter RTL-a Danas Mario Jurič s Kundidom je razgovarao o detaljima vojnog roka i prihvatu ročnika u vojarnu u Slunju. Kundid kaže da će u Slunju te temeljno vojno osposobljavanje ukupno biti 200 ročnika. "Danas smo obišli njihove smještajne kapaciteta. Kao što ste se imali prilike uvjeriti, smještajni kapaciteti su na vrlo visokoj razini sređenosti, pripremljenosti, uređenosti. Poštivani su svi standardi koji se odnose na djelatne vojne osobe vezane za smještaj samih ročnika", kaže Kundid.

Načelnik Glavnog stožera opisao je kako će izgledati jedan dan ročnika. "To je definirano u skladu s konceptom temeljenog vojnog osposobljavanja koji je izrađen. U sklopu koncepta nalazi se program obuke i osposobljavanja ročnika. Da budem konkretan - ustajanje rano ujutro, nakon ide tjelovježba pa redovna obuka koja će trajati do ručka. Poslije ručka je kratak odmor i nastavlja se s poslijepodnevnom obukom do večere. Poslije večere imaju raspoloživo slobodno vrijeme da se bave aktivnostima kojima se žele baviti", govori Kundid.

Što je s mobitelima?

Pitali smo i postoje li posebna pravila po pitanju korištenja mobitela. "Što se tiče mobitela, ne postoje posebne restrikcije. Dužni su poštivati informacijsku sigurnost koju smo definirali pravilnikom. Jedina restrikcija koja postoji je da se obučni sadržaji ni ročnici ne mogu snimati te da se video klipovi i fotografije ne smiju objavljivati na društvenim mrežama. Drugih restrikcija apsolutno nema po pitanju uporabe mobitela", poručuje Kundid.

Na pitanje hoće li priziv savjesti biti problem, Kundid kaže: "Vrijeme će pokazati. Naravno da smo u naš koncept ukalkulirali određeni postotak priziva savjeti, to se ne može izbjeći. Nastojali smo ići afirmativno i u kontekstu samog trajanja temeljnog vojnog osposobljavanja, kako bismo mlade ljude privukli k sebi, da prođu tih osam tjedana temeljnog vojnog osposobljavanja koje će im donijeti novu dimenziju što se tiče njihovih razvijenih vještina, znanja koje mogu steći samo u sustavu vojne organizacije."

Foto: RTL Danas Tihomir Kundid i reporter RTL-a Danas Mario Jurič

Kundid napominje da će biti i određenih benefita. "Mjesečna plaća, odnosno naknada kako ćemo je nazvati, bit će 1.100 eura. Ta dva mjeseca ući će im u radni staž, a imat će i beneficiju da će imati prednost pred zapošljavanjem pod istim uvjetima u državnu službu", zaključuje Kundid u razgovoru s reporterom Juričem.

