Tajna poreznog kaosa, iznajmljivači izlaze na ulice, tko će preživjeti iduću sezonu?

U subotu će na zagrebačkom Trgu Francuske Republike održati prosvjed protiv novih poreznih opterećenja, a njihove poruke već odjekuju javnim prostorom.

Berislav Pernar, iznajmljivač iz Zagreba, ogorčen je novim pravilima koja donose drastične financijske udare.

"Prije 10 mjeseci krenuo sam u sve ovo. Nagovarali su nas: uložite, bit će povrata. A sada se pitam – za koliko će mi se ova investicija vratiti?", kaže Pernar koji se osjeća kao da ga država kažnjava porezom na nekretnine, većim paušalom za krevet - čak i za pomoćne krevete.

"Sve što smo do sada plaćali sada se udvostručuje ili utrostručuje. Više ni sam ne znam što će ispod stola izaći, kakav novi porez ili namet", kaže nam Berislav.

Što kažu brojevi i zašto se iznajmljivači bune?

Uzmemo li za primjer apartman od 50 četvornih metara s četiri kreveta u Zagrebu, iznajmljivač je do sada plaćao 200 eura po krevetu i pet eura po metru četvornom poreza na kuću za odmor. Na godinu je to bilo oko 1050 eura, ne računajući ostale izdatke. Ako se gradonačelnik Zagreba, grada koji je u prvoj skupini turističke razvijenosti, odluči za najveći mogući paušal od 300 eura po krevetu i za maksimalnu stopu poreza na nekretnine od 8 eura, isti taj iznajmljivač plaćat će na godinu čak 1600 eura – 53 posto više nego do sad.

'Treba stati na loptu'

Vedran Tomić, predstavnik inicijative "Spasimo male obiteljske iznajmljivače", apelira na Vladu: "Vlada treba stati na loptu, saslušati iznajmljivače i povući ručnu s prijedlozima koji će uzrokovati ukidanje velikog broja ležajeva u vlasništvu hrvatskih građana." Traže da najniža granica paušala bude nula eura.

Foto: RTL Danas Vedran Tomić

Osim financijskih nameta, iznajmljivače brine i novo pravilo koje traži suglasnost 80% suvlasnika zgrade za nastavak iznajmljivanja.

"To će sigurno dovesti do toga da mnogi iznajmljivači koji posluju u zgradama moraju prestati s iznajmljivanjem," upozorava Nataša Luketić, iznajmljivačica iz Zagreba.

Foto: RTL Danas Nataša Luketić

I dok dio iznajmljivača diže glas na ulicama i najavljuju prosvjed u subotu, Hrvatska udruga obiteljskog smještaja poručuje: za prosvjed nema potrebe.

"Tko voli, neka izvoli, ali mi ćemo svoje bitke voditi za stolom," poručuje Barbara Marković, predsjednica udruge.Marković ističe da obiteljski smještaj ima jasnu definiciju te da dio prosvjednika s više nekretnina koristi udrugu kao štit za vlastite interese.

Foto: RTL Danas Barbara Marković

'Nisu svi socijalna kategorija'

"Ne spadaju svi u socijalnu kategoriju. Postoje ljudi koji su na prosvjedima koji imaju 3-4 stana kojima je problem platiti neke stvari, a cijelo vrijeme se prikrivaju pod udrugu obiteljskog smještaja, mi to nismo – obiteljski smještaj zna se što je", dodaje.

Ministar turizma i sporta, Tonči Glavina, također poziva na smirenje tenzija. "Problemi se ne rješavaju na ulici. Ono što radimo, radimo kako bismo zaštitili one koji danas žive i rade od turizma. Ako potrebne promjene ne provedemo sada, za 3 do 5 godina moglo bi biti prekasno," poručio je Glavina.

Unatoč njegovim riječima, prosvjed se u subotu ipak održava, a na njemu se očekuju iznajmljivači iz cijele Hrvatske.