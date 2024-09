Živi u najčuvanijoj rezidenciji u Hrvatskoj, obožava pošip, ali jedno mu se nikako ne sviđa

Na tajnoj lokaciji i sa strogim osiguranjem. Tako u posljednje vrijeme izgleda život izraelskog veleposlanika. Izraelski veleposlanik Gary Koren za RTL objašnjava:

"Osjećamo se doista sigurno. Zahvalni smo hrvatskoj policiji. Nekoliko puta susreo sam se s ministrom Božinovićem, koji je dobar prijatelj Izraela. Upoznao sam ravnatelja policije. U dobrim smo rukama. Puno izazovnije je sad to sve skupa, neću sad to obrazlagati. Privatnost je u pitanju."

U skromnoj rezidenciji dočekao nas je s omiljenim doručkom. I kavom. Sve je posluženo u posuđu s izraelskim motivima. U Hrvatskoj, kaže, obožava hranu.

"To je onaj zabavni dio našeg posla. Imaš priliku biti avanturist isprobavajući lokalnu hranu, vina, pa mogu reći Vama i vašim gledateljima, Hrvatska ima super vina, odlična vina, raznolika. Od bijelih vina znam da je graševina najzastupljenija, najpopularnija. Pogotovo u Zagrebu, ali probali smo i malvaziju, ali i pošip je po mom ukusu", kaže Koren.

Kao što je običaj u izraelskoj kulturi, i on u domu ima razne amajlije, poput Hamse koja štiti od štetnih i zlih sila. Na desnom dovratku svih vrata mu je i mezuza. Svitak pergamenta ispisan na hebrejskom u ukrasnoj kutijici.

"To je simbol zaštite. Unutra su određene molitve. I kad se postavlja, treba je blagosloviti glava obitelji ili rabin", objašnjava veleposlanik.

U rezidenciji pomno čuva baš svaki dar - od snahine slike koja je posebnom tehnikom na kompjutoru nacrtala Zagreb i Jeruzalem zajedno – do dara koji je supruga Shirley dobila od ženske lige kad su radili u Rusiji. Posebni su, pokazuje nam, svijećnjaci i za šabat koji počinje svakog petka, a svijeće se pale 18 minuta prije zalaska sunca.

Zbog rata na Bliskom istoku osjeća se jako napeto.

"Puno tuge. Ali i nade da će sve biti iza nas, jer ovaj sukob postoji desetljećima. U prošlosti sam radio u vojsci. Mislim da ljudi u Hrvatskoj bolje razumiju situaciju", dodaje Koren.

Veleposlanik Koren u Hrvatskoj je posjetio već mnogo gradova. Isprobao Rimčev Verne. Od sportskih aktivnosti obožava voziti bicikl, igrati badminton i ping- - pong. A u zagrebačku prirodu i zelenilo - doslovno je zaljubljen.

Otkrio nam je i kako voli jako planinariti pa pojasnio:

"Priznajem, nisam u najboljoj fizičkoj formi, a planinarenje zna biti izazovno. Čak sam kupio i štapove za nordijsko hodanje kao pomoć. Jednom u nekoliko tjedana imamo planinarenje ambasadora koje vodi američko veleposlanstvo i to je super."

A onda nam je pokazao i svoj tajni prostor na prvom katu kuće gdje dva sata provodi vikendom. Riječ je o sobi u kojoj je PlayStation.

Kad nije u rezidenciji, onda je u veleposlanstvu, gdje za ulazak također trebate proći stroge sigurnosne procedure.

U Hrvatskoj, kaže, voli sve… osim jedne stvari - grafite.

"Svaki stranac koji dođe ovdje pita se zato ne očiste zgrade jer ljudi uspoređuju Hrvatsku s Mađarskom, drugim mjestima, Budimpeštom. Teško mi je to za shvatiti, objasniti posjetiteljima. Mislim da većina stranaca to ne voli. Znam da ne vole diplomati jer s njima često razgovaramo upravo o tome što je s Hrvatima, zašto to ne riješe?", zaključuje Koren.

Veleposlanik Koren u Hrvatskoj je već dvije godine. U budućnosti bi volio da dvije zemlje budu bolje povezane, jer Hrvatska je jako popularna među Izraelcima, ali i Izrael među Hrvatima.