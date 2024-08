STRAVA / Svjedokinja o tučnjavi Armade i Torcide: 'Prestrašila sam se. Nismo znali hoće li nahrliti na nas'

Masovna tučnjava Torcide i Armade jučer u Vratima. Jedna je osoba teško ozlijeđena, jedna lakše, a u svem tom kaosu huligani su ozlijedili i dječaka koji se tamo slučajno našao. Do sada je ispitano 36 sudionika, koji su pušteni, a kriminalističko istraživanje se nastavlja. "Bila sam na radnom mjestu kad je hrpa ljudi u bijelim majicama, s fantomkama, počela trčat s naplatnih kućica prema kafiću. Normalno, prestrašila sam se jer mi nije bilo jasno što se dešava, uopće nisam ni povezala ni s nogometom ni sa sportom, vandalizam čisti. I potrčala sam tu da zatvorim kafić, da zaključam. Oni su počeli trčat tu, oni su se počeli tući i sve to, samo vrlo vam je to teško pohvatat. I nas je uhvatila panika. Nismo znali hoće li nahrliti na nas ili što se dešava", rekla je Kosilija Mijatović, svjedokinja.