U Opatiji se ova garsonijera od 23 kvadrata prodaje za 250.000 eura! 'Vjerujem da će se prodati'

Gotovo da nema dana da nas ne iznenade cijene nekretnina bilo da je u pitanju najam ili prodaja. Posljednji primjer stiže iz Opatije u kojoj se prodaje nekretnina od 23 četvorna metra i to za cijenu od 250 tisuća eura. Kako doznajemo, prvu ponudu od 180 tisuća eura, dok je garsonijera još bila u fazi renovacije, vlasnik je bez razmišljanja odbio.

Ponuda je oglašena u nekoliko agencija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O divljanju cijena nekretnina na našem tržištu RTL-ova reporterka Maja Brkljača razgovarala je s vlasnikom agencije za nekretnine u Opatiji Milanom Mandićem.

Imati nekretninu u Opatiji pitanje je prestiža. Kakva je situacija na tržištu i kolike su cijene kvadrata?

Situacija na tržišta nekretnina u Opatiji trenutačno je u stagnaciji. U zadnjih godinu dana osjeti se veliki pad prodaje nekretnina, a cijene nekretnina se više po tim cijenama neće moći prodavati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koje su minimalne i maksimalne cijene kvadrata?

U Opatiji imate od četiri, pa se penju do osam i do deset tisuća eura po kvadratu.- Stranci su spremni potrošiti 400.000 do 600.000 eura, dok ljudi iz Hrvatske su spremni potrošiti između 400.000 do 500.000 eura na nekretninu za odmor. To su najtraženije nekretnine koje je najlakše prodati i za koje uvijek ima potražnje i kupaca.

'Stvar prestiža'

Koja je to veličina otprilike?

To su dvosobni stan plus dnevni boravak, odnosno oko 60 metara kvadratnih.

Je li se promijenio profil kupaca?

Je, prije su to bili Nijemci i Austrijanci, a u zadnjih godinu, dvije-tri dosta je porasla potražnja Mađara, Slovenaca, nešto Čeha i Slovaka.

U kojem bi se roku mogla dogoditi normalizacija cijena?

Opatija je uvijek bila poželjna lokacija i uvijek su ljudi, pogotovo stranci, ovdje voljeli imati nekretninu. To je bila stvar prestiža. Korekcije cijena će doći u onim nekretninama koje su trenutno preskupe i koje ne opravdavaju ono što nude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji bi to postotak mogao biti u pitanju?

Sve ovisi o cijeni. Rekao bih da je u Opatiji šest do sedam tisuća eura po kvadratu realno, a sve preko ne kažem da nije moguće, ali to je izuzetak.

Kada govorimo o nekretnini koju smo ranije spomenuli od 23 kvadrata. Tu vlasnik kvadrat prodaje za 11 tisuća eura. Smatrate li da će ona naći svog kupca po toj cijeni?

S obzirom na smanjenu potražnju, hoće li doći u tom stanu do korekcije ili ne, tu negdje će se ne kraju i prodati taj stan.