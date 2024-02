Bliski istok je ponovno u plamenu. Sjedinjene Američke Države su pokrenule val napada na militantne skupine povezane s Iranom na području Sirije i Iraka. Odmazda je to zbog nedavnog napada dronom na američku bazu na granici Sirije i Jordana, u kojem je poginulo troje i ranjeno 40-ak američkih vojnika.

O tome što ovi sukobi mogu značiti za nas, RTL-ov reporter Borko Brunović razgovarao je sa stručnjakom za sigurnost i Bliski istok Pavlom Kalinićem.

Amerikanci su raketirali 40-ak ciljeva u Siriji i Iraku. Hoće li postići željeni rezultat i onemogućiti Iran u svojim ciljevima?

"Teško da će onemogućiti. Sigurno da je ovo ozbiljan udarac, ali on je uslijedio jer je američki predsjednik Joe Biden u predizbornoj kampanji morao pokazati snagu. Međutim, i savjetnici su odvagnuli pa nije bilo direktnog udara na Iran iz više razloga: jedan je, jer ne znaju dokle je došao s atomskom bombom, ne znaju ni što je s prljavom bombom, a raspolaže s balističkim raketama da može pokriti američke baze i glavnog američkog saveznika u tom dijelu - Izrael. Dobro su to odvagali, no situacija će se tamo i dalje komplicirati. Ne smije se zaboraviti da se Iran u međuvremenu jako oslonio na Rusiju kad je krenuo sukob s Ukrajinom pa očekuju i s druge strane pomoć u naoružanju".

Biden ima velike probleme i na domaćoj sceni, a izborna je godina. Rezultati anketa mu baš i ne idu u prilog, a dio javnosti ga je pritiskao da prijeđe crvenu liniju i da direktno napadne Iran. Što bi to značilo?

"To nije za očekivati, ali Biden ima strahovitih problema na domaćem terenu, na meksičko-teksaškoj granici. Teksas već desetljećima priča o tome da je ponižen, pokoren i da je kolonija te da se želi od toga odvojiti. Ponavlja se ona priča koja je bila s građanskim ratom".

'Situacija bi mogla eskalirati'

Nije realno raketiranje Irana?

"Po meni, u ovom trenutku nije, ali ako se situacija bude komplicirala, sigurno će biti pritisaka i s izraelske strane i drugog najznačajnijeg lobija u SAD-u".

Iako je Iran najavio žestoke reakcije, za sada nije "išao džonom" prema SAD-u nakon ovih napada?

"Odmjeravaju se snage i gleda se što dalje. Situacija se komplicira, eksponencijalni rast međusobnog sukoba raste i svako procjenjuje do koje granice može ići. Ali, u jednom trenutku to može eskalirati i može se dogoditi da svi krenu s uporabom svega što imaju na raspolaganju. Tu je opet pitanje ima li Iran prljavu bombu i nuklearni arsenal, za razliku od Izraela koji s time raspolaže, ali to nikada službeno nije priznao.

Visoki predstavnik Europske unije rekao je da je Bliski istok u ovom trenutku "kotao koji može eksplodirati". EU čak šalje svoje ratne Brodove u Crveno more. Kako vi gledate na to?

"Europska unija mi je slična Jugoslaviji iz 1990. i 1991., dakle raspadnuta priča. Pogledajte na što Njemačka liči, Britanija je izašla na nagovor SAD-a. EU nije u stanju donijeti niti jednu suvislu odluku. Nema svoju vojsku i to je jedan rasuti teren koji je bez SAD-a u potpunosti bespomoćan.