Ne dramatično kao u svijetu, ali pogođeni su i pojedini sustavi u Hrvatskoj. Najveći problemi bili su u zračnim lukama, a problemi i u bankama i drugim kompanijama. Svijet će se još dugo oporavljati.

Reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić razgovarala je sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost, Tomislavom Vazdarom.

"Ovakve stvari se mogu dogoditi svakoj tvrtki koja nema neki sustav upravljanja kvalitetom, upravljanja softverom. Tu treba slijediti određene procedure, da se sve testira i treba doći potvrda odgovorne osobe da aplikacija mož ići u rad. Ne znamo je li ovo bio ljudski faktor ili nešto drugo, ali može se dogoditi svakome", rekao je Vazdar.

"Situacija se mogla spriječiti i nije prvi put da se nešto ovakvo događa. U 2014. se dogodilo nešto slično, ali manjih razmjera. Tvrtka kojoj se to dogodilo drži četvrtinu svijeta i zbog toga je današnji događaj bio globalni problem. Pitanje je je li moglo biti izazvano namjerno."

"U svakoj firmi uvijek postoji unutarnji neprijatelj. Postoje maliciozni zaposlenici, a svaka tvrtka bi trebala identificirati koje osobe su manjkavost u sustavu. Ne može IT riješiti sve probleme, zato treba uključiti ljudske potencijale i druge kako bi zajednički to otkrili. Ali, može biti i da je samo došlo do umora i propusta", objasnio je stručnjak.

Hrvatska ministarstva i bolnice ostale su netaknute jer imaju svoje sustave.

"Kad radimo razvoje programskog koda, potrebno je slijediti metodologiju. A ako se to radi manjkavo, događaju se ovakvi problemi. Svakome se može dogoditi", smatra Vazdar.

"Ovo je veliki problem jer treba ručno svaku stanicu ugasiti, ukloniti agenta, svako računalo ponovno paliti gasiti, što je pola sata posla po svakom računalu", objasnio je Vazdar, dodavši kako je financijska šteta je velika, jer zbog ovoga nisu letjeli avioni, nisu radile bolnice, željeznice te slijede velike tužbe.