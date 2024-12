DUGA NOĆ PRED NAMA / Stručnjak pojasnio reporterki kako voziti po snježnim cestama iza ralice: 'Ovo nikako ne činiti'

Snijeg koji je oko podneva počeo padati u Lici, a zatim i u Gorskom kotaru već je dobro zabijelio taj dio Hrvatske. Do jutra se očekuje i preko 30 centimetara snježnog prekrivača. Otežano se zbog snijega vozi po autocestama, a zbog orkanskog vjetra za sav promet zatvoren je Krčki most. Naša je ekipa od Rijeke preko Gorskog Kotara do Like krenula jutros na zadatak. Ida Balen i snimateljica Roberta prešle su cijelu zimsku dionicu i Gorskog Kotara i Like i otkrile kakvi su uvjeti na cesti. Ida je razgovarala s Valentinom Crljenkom, voditeljem tehničke jedinice Delnice HAC koji je pojasnio kako se ponašati kad se ispred vas vozi ralica. Više pogledajte u videu...