Najpoznatija krava u Hrvatskoj zapravo nije krava, odnosno nije žensko.

Veterinar Srećko Krešić otkrio je istinu o kravi: "Na temelju slike, ako je povećamo - vidi se penis. Svakako se radi o biku. Ali vrsta je uvijek krava, koliko je tko krivo rekao -na njima je da procjene. Ovo je muško".

Pronašli smo ga u zaleđu Novog Vinodolskog na prilično zapuštenoj farmi. Došli smo do čovjeka za kojeg su nam ljudi rekli da je vlasnik kravice s kojom se ministar slikao za Facebook posljednjih dana. Isto tako tvrdio je da da je kravica prodana, međutim mi smo je pronašli. Do tog mjesta dolazi se iz Donjeg Zagona, to je u zaleđu Novog Vinodolskog. Dolazi se bijelom cestom, a naišli smo na otpad automobila na kojem se nalaze i brojne druge životinje, psi i koze.

Butković je rekao da nije njegova nego da pripada poznaniku. "Vidi se jasno na tim slikama da to nisu primjereni uvjeti, da su to sklepani uvjeti, nažalost siguran sam da će inspekcije reći da je sve to u redu, naravno treba reći da je 70 posto krava u Hrvatskoj na trajnom vezu", kaže Luka Oman predsjednik Udruge Prijatelji životinja

Danima je Milova bila zvijezda društvenih mreža i prepucavanja predsjednika Zorana Milanovića i ministra Olega Butkovića. Uvjetima u kojima živi nitko se nije bavimo, a ispod radara je prošlo i to da je na fotografiji muška životinja. Dio veterinara glasa za junca, dio za bika. "Što se tiče moje krave, ako su utvrdili da je bik, bilo bi najbolje da Milanović, a ne može Milanović jer bi to bilo neka Grbin uloži prigovor Državnom izborom povjerenstvu", kaže ministar Oleg Butković.

Posla za Državno izborno povjerenstvo nema, ali ima za inspekciju jer se životinja drži nepropisno, bez dviju žutih ušnih markica.

"Sustav označavanja goveda podrazumijeva označavanje goveda sa dvije ušne markice koje su žute boje i to nosi jedinstveni broj koje ga prati do kraja života, govedo mora biti označeno do 20 dana starosti", ističe Željka Fatović načelnica Sektora za označavanje i registraciju životinja u Ministarstvu poljoprivrede.

Ako napušta farmu životinja mora biti označena i ranije. "Siguran sam da će nadležne institucije sve to opravdati pa tako i to da nije označena", a to bi trebala biti, kaže Oman. Ministru to očito nije važno. "Dakle, krava je ispunila svoju obavezu, tako da. Ljudi, pustite, sve je u redu s kravama kako bi trebalo biti", rekao je ministar.

Nije sve u redu, jer bi zakoni za sve trebali biti jednaki pa tako i za kravu korištenu u HDZ-ovoj kampanji. Postoji li mogućnost izuzetaka, odnosno da govedo nije označeno, pitali smo Željku Fatović. "U RH nije potvrđeno nikakvo izuzeće, svako govedo mora biti označeno 20-og dana od rođenja. To je u nadležnosti Državnog inspektorata", odgovorila je.

Čeka se njihov potez. Jedno je sigurno - životinja sa slike iskorištena je u predizborne svrhe. Poslužila je kao žrtveno janje. A sada se netko treba pobrinuti i da njoj bude bolje.