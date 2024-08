Stručnjaci objasnili što je pravo pijano stanje: 'On je mina na cesti i tu je pitanje sreće'

Papirom je skrivao lice dok ga je policija odvodila sa suda u zatvor. Ali tragedija koju je 50-godišnji muškarac napravio ne može se izbrisati. Prije dva dana, u mjestu Cage s 2,4 promila alkohola u krvi automobilom je pokupio dječaka koji se s dva prijatelja biciklom vraćao kući s nogometa i pobjegao. 13-godišnjak je preminuo na mjestu.

"Izgubljeni život tog djeteta od 13 godine je nenadoknadivo. Zbog gluposti, zbog pijanstva, već ako se čovjek napije, onda ne treba vozit, tu kazne trebaju polučiti svrhu, ne u smislu specijalne prevemcije već generalne prevencije", kaže Mile Soldo, glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

U zatvoru je od prošlog tjedna i 29- godišnji Zadranin koji je prošli vikend pijan pokosio peteročlanu obitelj iz Vinkovaca koja se pješice vraćala po ovoj cesti kući. 24godišnja majka poginula je na mjestu.

Što se to događa na prometnicama? Načelnik Okučana i jučer pojašnjava - puno se toga napravilo, ali problema i dalje ima.

"Smanjili smo brzinu na tom ružnom i tužnom mjestu u Cagama sa 70 na 50 kilometara na sat, isto tako postavili smo i kameru ali zasigurno to očito i dalje nije bilo dovoljno koji i dalje voze pod utjecajem alkohola i ne brinu za vozače drugih ljudi i tuđe djece", kaže Aca Vidaković, načelnik Općine Okučani



U prvih osam mjeseci ove godine, po podacima policije, u prometnim nesrećama poginula je 161 osoba. Isto koliko u istom razdoblju lani. Policija i svakog ponedjeljka izlazi s podacima o prometu na cestama. "Sve više od 3 promila to je već duboko nesvjesno stanje. Pokreti su usporeni, vozač je više u snu nego bi vozio, to je prkatički koma kako bi rekli", kaže Alen Dedi, kaže dopredsjednik Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara

Struka upozorava - pravo pijano stanje počinje od 0,5 do 1, 1,5 promila alkohola u krvi. Sve ovisi od osobe do osobe. Mladi ljudi koji nisu skloni alkoholu promjene osjete i na 0,5 promila, dok je svakodnevnim alkoholičarima to zagrijavanje. Primjerice jedna čaša žestice nosi 0,3 promila, isto kao i čaša piva ili gemišt. Svaka čaša više, ubrzano povećava i alkoholiziranost.



"Netko tko je jako baždaren, pije godinama, pije visoke količine. On će možda moći sjesti za volan i odvoziti tu svoju vožnju sa 2 ili 2 i po, al on je mina na cesti i tu je samo pitanje sreće što će se desit. Netko tko inače ne pije a napije se tu večer na 2 i po neće biti u stanju ni dovuć se do automobila", dodaje Zoran Zoričić, alkoholog KB Sestre Milosrdnice

Vožnja pod utjecajem alkohola i droga - težak su prekršaj. Novčane kazne ovise o razini alkohola u krvi. Kreću se od 90 do 2650 eura. A za sve one koji imaju više od jedan i pol promil - propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana!

