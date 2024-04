'SVE OKO DANKE JE NEUOBIČAJENO' / Stručnjaci o snimci iz Beča: 'To što se djevojčica normalno ponaša, nije nikakav znak'

Potraga za dvogodišnjom Dankom u Srbiji ušla je u osmi dan. Svi dosadašnji tragovi istražitelje su doveli u slijepu ulice, a majka, nakon što je postala fokus istrage, prvi se put oglasila. 'Držimo se koliko možemo, samo da se Danka što prije pronađe. Čekamo da sve ovo završi, nadamo se najboljem, a onda ćemo se suprug i ja oglasiti javno i odgovoriti na sve uvrede, prozivke, nebuloze. Bole me sve te spekulacije, bacanje krivice na mene i supruga', poručila je majka. Jedan krak istrage je i u Beču, nakon što je srpski državljanin snimio djevojčicu nalik Danki u društvu dviju žena, navodno Rumunjki. Struka poručuje da to što se djevojčica na snimci normalno ponaša, nije nikakav znak. 'Djeca se jako brzo adaptiraju na nove ljude, uvjete, okolnosti i negdje možemo očekivati sasvim normalno ponašanje već poslije dva do tri dana, ako je to Danka, objašnjava Dušan Vuković, klinički psiholog I sudski vještak. Otkako je snimka izišla u javnost, počelo je nagađanje i o otmici zbog posvajanje djece. 'Sve ovo oko nestale Danke je neuobičajeno. Nije realno da dijete tog uzrasta ode tako daleko, nestane bez traga i da ga nitko ne nađe. Moramo isključiti impulzivnu i neplansku otmicu jer to rade samo osobe s mentalnim oboljenjem', poručio je Ibro Ibrahimović iz srbijanskog Ureda za borbu protiv trgovine ljudima. Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Ivane Ivande Rožić