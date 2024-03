KRENULO JE / Stranke pred izbore u petoj brzini: Plenković usmjerio početak kampanje na jednu temu

S obzirom na to da je predsjednik Vlade u ponedjeljak pozvao na čak pet lokacija, na barikade snimatelja ćemo se, čini se, morati naviknuti. Premijer se pohvalio investicijama u zdravstvenu infrastrukturu - samo u Zagrebu 700 milijuna eura. Obnovili su, nabraja Plenković, 11.500 zgrada, dobili 3 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, milijardu i 550 milijuna odvojili iz Nacionalnog plana za oporavak. Obišao je i gradilište Franjevačkog samostana na Kaptolu. Jedno je jasno, početak ove kampanje predsjednik Vlade htio je usmjeriti u temu obnove od potresa. Međutim, na predsjedništvu HDZ-a već je pala u drugi plan. Jedina žena kojoj je Plenković ponudio da nosi listu za dijasporu to je odbila, ali sljedeći će tjedan izaći sa svim imenima. Dok je HDZ svakako ubacio u petu, nije ni SDP daleko. "Vaša televizija je jučer objavila anketu u kojoj se vidi dobar trend SDP-a, to i mi osjećamo na terenu", istaknuo je Arsen Bauk. Možemo ima specifične pripreme, oni će prvo organizirati predizbore unutar stranke. Na terenu je i Domovinski pokret. Više u prilogu RTL-ove reporterke Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.