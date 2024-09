OD SMEĆA DO A- / Što povijesno najviši kreditni rejting znači za građane? 'Otvaranje novih radnih mjesta, bolje plaćenih'

Hrvatska je ocijenjena povijesno najvišom ocjenom kreditnog rejtinga - A minus. Objavila je to sinoć kreditna agencija Standard i Poors, a premijer se jutros pohvalio da je to rezultat rada Vlade. Što to znači za državu, što za poduzetnike, a što za građane provjerila je RTL-ova reporterka Katarina Brečić