PRESPORO? / Što o optužnici protiv Banožića kažu njegovi nekadašnji kolege, ali i oporba? Drugačijeg su mišljenja

Bivši kolege iz Vlade poručuju - sudski postupak za Banožića mora biti proveden pod istim uvjetima kakve bi imao svaki drugi građanin RH. A je li cijeli proces prespor - drugačije gleda Vlada i oporba. "Rješenje o istrazi je doneseno negdje krajem prosinca prošle godine, u travnju je došlo pred optužno vijeće odnosno podnijeta je optužnica dakle govorimo o roku kraćem od šest mjeseci koliko je zakonom predviđeno trajanje same istrage pa ne mogu reći da je predugo trajalo, ali mogu ponoviti da imamo formiranu radnu skupinu upravo formiranu u pogledu Zakona o kaznenom postupku", komantirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. "Pravosudni se proces kreće onoliko sporo ili brzo kako to HDZ-u odgovara. Ovdje mislim da im paše da ide vrlo vrlo sporo da i da stvari padaju u zaborav. Na žalost od potvrđivanja optužnice do pravomoćne presude je dug, spor i neizvjesan put", rekla je Dalija Orešković. Više pogledajte u prilogu