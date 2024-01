UDAR NA NOVINARE? / Što o Lex AP misle pravnici: Priča se pojavila kad su počeli curiti podaci iz spisa Rimac'

Jesu li izmjene Kaznenog zakona u kojem se zabranjuje curenje informacija u istragama samo način da se više nikada inicijali AP ne pojave ni u jednoj aferi? Andrej Plenković danas brani zakon koji su Milanović i oporba nazvali 'Lex AP' i objašnjava zašto se uvode izmjene: 'Da spriječimo informacije koje su u hrvatskom društvu postale standard. A to je da se nekoga u ranim fazama postupka, kada sud još nije ni potvrdio optužnicu, kada nije počeo proces, kada sud nije ništa presudio, praktički medijski žigoše i gdje imate unaprijed osudu. ' Nakon što je Milanović jučer poslao oštro priopćenje u kojem tvrdi da se time želi spriječiti razotkrivanje pogodovanja, kriminala i korupcije - danas na svečanoj sjednici Grada Otočca nema komentara. Nove izmjene znače da se ne bi smjelo izvještavati o istražnim postupcima sve do pravomoćnosti optužnice - objašnjava odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koja ogoljuje stvar i kaže: 'Ajmo biti realni. Ovaj zakon nije donesen da bi se zaštitila prava nekoga tko je uhapšen sa 100 kg kokaina ili nekoga tko je ubio susjeda. Dakle, tu smo na terenu da se štiti postupak koji je usmjeren ili prema političkim osobama ili u nekim koruptivnim kaznenim djelima jer cijela ova priča se pojavila nakon što su počeli curiti podaci iz spisa Rimac.' Da su tada postojale ovakve odredbe Kaznenog zakona - za to javnost ne bi doznala. Kao što ne bi doznala da je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić pijan skrivio nesreću. A ne bismo vidjeli ni poruke o zapošljavanju između bivšeg šefa Hrvatskih šuma i bliskih Plenkovićevih suradnika. Plenković kaže da nije točno da se zakon piše nakon što su se spominjali inicijali AP. No Hrvatsko novinarsko društvo 31. siječnja organizira prosvjed. Više o svemu pogledajte u prilogu Ane Trcol