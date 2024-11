Što krije zabrinjavajući dokument EU?

Zabrinjavajuće izvješće stiglo je na stol predsjednici Europske komisije. Na više od 150 stranica dokumenta kritizira se spremnost Unije na pandemiju COVID-a, a daju se i preporuke za spremnost Europljana za rat Rusije s Ukrajinom, te zaključuje kako je krajnje vrijeme da se poradi na pripravnosti umjesto da se naknadno reagira na posljedice. Države članice savjetuju se da građanima daju smjernice o skladištenju zaliha, evakuacijama i načinu pristupa hitnim službama.

Iz Bruxellesa se javila RTL-ova reporterka Ana Mlinarić i otkrila koliko je zabrinjavajuć objavljeni dokument i što bi Europljani, pa tako i građani Hrvatske trebali znati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ursula von der Leyen kaže da kada se radi na preventivi onda se najgore može i spriječiti. Bivši finski predsjednik Niinistö ga je napisao, on je savjetnik Von der Leyen. I osim potencijalnog ruskog rata na teritoriju Europe, ali izvan granica Ukrajina, govori i od drugim krizama, o vremenskim nepogodama pa do pandemija, kao što je bila pandemija COVID-19. Ono što najviše zabrinjava je upravo dio koji se tiče Rusije. Činjenica je da EU nije spremna na širenje vojnog sukoba na tlu Europe, ali evo u veljači će biti tri godine od kada je Rusija počela svoju agresiju na Ukrajinu. Zanimljivo je da ovaj dokument dolazi upravo pred američke izbore, kada je neizvjesno hoće li pobijediti Donald Trump i kako će se to odraziti na sigurnost u Europi. Europa se svih ovih godina oslanjala na NATO savez unutar kojeg je Amerija najvažnija i najjača saveznica. Donald Trump je više puta govorio o izlasku SAD-a iz NATO-a. Republikanci i demokrati su usvojili jedan zakon koji ga sprječava da to učini. Za takav potez trebao bi imati dvije trećina zastupnika u Senatu", kazala je RTL-ova reporterka.

Donald Trump je više puta govorio da ne bi branio Europu u slučaju ruskog napada, podsjetila je Ana Mlinarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa