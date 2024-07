NABIJEN EMOCIJAMA / Stigao teaser filma o Draženu Petroviću! 'Nadam se da će ljudi shvatiti'

Objavljen je prvi teaser dugoočekivanog igranog filma o hrvatskom košarkaškom virtuozu Draženu Petroviću. Film "Dražen" prati život našeg legendarnog kapetana hrvatske reprezentacije, od djetinjstva u Dalmaciji do tragične smrti u Njemačkoj. Sniman je, između ostalog, i na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju i New Yorku. Film je nabijen emocijama i obiluje mnogim intrigantnim detaljima iz Draženovog života, a premijera će biti na njegov 60. rođendan 22. listopada u Šibeniku. Više pogledajte u prilogu.