Kamp u Medveji postao dom stranim radnicima: Stanovnici strahuju da je ovo kraj turizma

Stanovnici Medveje kod Lovrana boje se da će ostati bez kampa, a time i bez turizma jer su u kamp sada smješteni strani radnici.

Kažu da nije problem u stranim radnicima, nego u tome što Medveja više neće biti turistička destinacija.

Stanovnici u strahu

Kamp u Medveji ljeti je pun turista, a sada taj isti kamp postaje dom stranih radnika. Stanovnici se boje da to znači kraj turizma. "Nije nam jasno u kojem smjeru bi trebao ići turizam ove godine, jer u jednom trenutku oni govore da će to bit otvoren autokamp za kampere, za ljude koji dolaze sa šatorima i onda imate, s druge strane, tu radnu snagu, koja boravi u mobilnim kućicama i bungalovima. I ne vidimo kako bi to sve funkcioniralo", pita se to Nikola Franković, predsjednik Mjesnog odbora.

Slično misli i struka. Prodekanica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Marinela Krstinić Nižić, smatra da se unaprijed trebalo misliti o izgradnji objekata za smještaj stranih radnika: "Znamo da turizam cijele Hrvatske treba stranu radnu snagu i moramo pružiti smještaj tim ljudima. Međutim, s druge strane isto tako znamo da gubljenje turističkih smještajnih kapaciteta isto nije baš dobra odluka. Nepojmljivo je da će i strana radna snaga i turisti u jednom kampu moći obitavati zajedno."

Privremeno rješenje?

Iz Liburnija rivijera hotela, pod kojima je kamp i čiji radnici sada tamo borave, poručuju da je riječ o privremenom rješenju i da će kamp ovo ljeto raditi jer su radnici smješteni u samo jednom njegovom dijelu. Dodaju nema govora o prenamjeni.

Stanovnici napominju da ova priča nema veze s tim što su u pitanju strani radnici nego sa srozavanjem turizma. Na zbor građana, održan u petak, iz Liburnija Rivijera hotela se nisu odazvali. No pozivaju na novi sastanak, u srijedu- na kojem će se o svemu razgovarati.

