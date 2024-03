Uznemirujuća audio snimka o silovanju djevojke kojoj je u noćnom izlasku u piće ubačena droga kruži Splitom. Iz policije su potvrdili da su zaprimili prijavu početkom ožujka, ali ne otkrivaju više detalja niti otkrivaju je li to isti slučaj.

Dovoljan je trenutak neopreznosti da bezbojna kap droge završi u čaši. Obično je u tekućini, a napadač koristi gužvu u noćnom klubu i vreba žrtvu dok ne počne djelovati droga. Sličan slučaj zabilježen je nedavno u Splitu. Sve istražuje i policija. Mlada Splićanka, Ivana Muslim kaže nam:

"Pazim naravno i bojim se, ne samo kad je došao taj slučaj, nego i prije jer takvih je slučajeva bilo i bit će. Cure, samo stojte na oprezu, čuvajte piće kad ste vani, držite piće sa sobom, prolijte ga ako treba." I prijateljice Antonija i Nina paze jedna na drugu: "Nas su odgojili da smo na oprezu pa pazimo na nas, ali uvijek smo skupa, jedna uvijek čuva piće… I kako smo skupa uvijek pazimo jedna na drugu."

Nekoliko je takozvanih droga za silovanje, a sve imaju sličan učinak na žrtve. Osoba se osjeća omamljeno, ne pruža otpor, a droga često uzrokuje i amneziju. Kriminalist Dubravko Klarić objašnjava: "Gotovo je nemoguće prepoznati ako se ubaci GHB, premda postoji još jedan, rufinol, koji ima svoju medicinsku primjenu, ali pojavljuje se kao ilegalni proizvod i to je teško prepoznati."

Stručnjaci kažu da zapljena takvih droga u posljednje vrijeme gotovo nema. Što ne znači da nisu na crnom tržištu. Dubravko Klarić dodaje: "Više dolazi kao proizvod iz ilegalnih laboratorija s područja Europe. Nisam pesimist, ali ne očekujem da će biti manje droge. Toga će biti i moramo s tim suočiti.

Splitskoj udruzi Help javljaju se uglavnom turisti, koji sumnjaju da su bili žrtve pod utjecajem droga. I nisu u pitanju samo žene. Tijana Skelin iz udruge Help kaže: "Javljaju se muškarci skoro u istom broju kao i žene, najčešće nam se jave tako da dođu na besplatno i anonimno testiranje na HIV, jer se najviše boje HIV-a." S obzirom na to da su sjećanja žrtava u magli, policiji se ovakvi slučajevi rijetko prijavljuju, a Tijana Skelin objašnjava: "Budući da anonimno testiramo i razgovaramo, ne možemo prijavljivati niti je to naš zadatak. Mislim da je prošle godine bilo osam osoba koje su sumnjale da im se nešto dogodilo."

O konkretnom splitskom slučaju policija ne otkriva previše detalja, ali dodaju da nema razloga za uznemirenost. Prošle godine u 96 posto slučajeva silovanja, poručuju - pronašli su i procesuirali počinitelja. Na posljednjem i dalje rade.