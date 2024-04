Šokantna snimka vožnje u suprotnom smjeru kod tunela Učke zgrozila je javnost. U sve se uključila policija. A samo za RTL govori vozač koji je za dlaku izbjegao tragični sudar.

"Nevjerojatno! Evo ga, evo ga opet, Isuse koja kretenčina! Pretječe u zoni radova. Pa se vrati u svoj trak. Pa opet. I sve to u zavoju i u tunelu", čuje se na snimci, a nakon toga i "ajmeeee Isuse Bože!".

Sve je snimio Kristijan Jelenić, koji je sina vozio iz igraonice. Na pitanje kako je reagirao u tom trenutku, Kristijan kaže:

"To je bio djelić sekunde gdje jednostavno nisam baš ni stigao reagirati. Sva sreća je što smo i jedan i drugi dobro reagirali, što nitko nije zakočio. To je po meni jedino dobro u cijeloj priči. Da je zakočio, došlo bi sigurno do sudara, jer su i auti bili u kontra pravcu u koloni".

Kristijan kaže da je kasnije u retrovizoru uspio samo vidjeti vozača da se pokušava priključiti svojoj koloni, jer je ubrzo dolazio novi zavoj. Iskaz je dao i policiji. Kristijan kaže da je snimku pogledao i analizirao više puta.

Na pitanje je li mislio "Isuse Bože, što sam preživio"?

'Ne znam ni sam kako sam preživio'

"Jesam. Više puta jer ne znam ni sam kako sam prošao. Ne znam. Sva sreća da je završavao kameni rubnjak, pa sam se nekako provukao. Ne znam ni ja sam kako"

Iz Bina Istre koja upravlja tim dijelom ceste zbog istrage ne žele ništa komentirati. Poručuju, sve snimke s nadzornih kamera predali su policiji koja pak kaže da su u spornom slučaju dojavu dobili s više strana.

Za vozačem još tragaju, a kako doznajemo riječ je o osobi koja je sudjelovala u još jednoj prometnoj nesreći, ali bez ozlijeđenih, samo s materijalnom štetom.

Za prometnu struku - dileme nema.

"Mislim da je to klasičan primjer obijesne vožnje onako kako je ona definirana kaznenim zakonom. Mislim da se radi o kaznenom djelu. Trebalo bi naravno naći vozača i vidjeti koji su bili razlozi takve vožnje, a i ako nema nikakvog opravdanja što vjerujem da nema, onda bi svakako trebalo postupati u smjeru kaznene prijave", rekao je Marko Ševrović s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Za ovakva kaznena djela predviđena je kazna do tri godine zatvora. Samo, problem je, kaže Ševrović - što policija napravi svoj dio posla, a sve zapne na sudu.

"Mislim da tu sudstvo treba odraditi svoj posao, mislim da oni ne rade dovoljno. Na žalost, imaju puno prijava i prekršajnih i kaznenih koje na sudovima završavaju s puno blažim kaznama, nego onim koje su propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama", kaže Ševrović.

Iako se često dogodi da neki vozači na autocesti voze u suprotnom smjeru, dio ih se doista i zabuni - ovdje očito nije bila ta situacija, jer je jasno koji je smjer u pitanju.