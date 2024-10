Svjetska banka predlaže da Hrvati idu u mirovinu sa 72 godine. 'Oh, za žene nikako! Užasno im je teško"

Da sa sedamdeset godina rade pramenove, voze 12 sati u komadu ili hodaju satima da bi dostavili poštu - e baš to predlaže Svjetska banka. Ministarstvu rada sugeriraju da Hrvati u mirovinu idu s - 72 godine.

"Oh, za žene nikako. Ima ih jako puno koje rade u industriji i trgovinama, užasno im je teško", rekla je Hilda iz Zagreba.

"Mislim da ne treba postojati radni vijek nego koliko god je čovjek sposoban da treba raditi. Treba postojati minimum, ali - što više to bolje", kaže Tomislav iz Zagreba.

Produživanje radnog vijeka

Tog stava i resorno ministarstvo. Prosječni radni staž u Hrvatskoj je 31 godinu zato se razmišlja na koji način potaknuti građane na duži radni vijek.

"Jedna od preporuka Svjetske banke je produžiti radni vijek. Postupno na 66 i pol godina do 2030. godine, a nakon toga dizati dob po mjesec i pol dana, ovisi o očekivanom trajanju života. Mi smo to primili na znanje i analizirali međutim on neće biti sadržan u novom zakonu", izjavila je Melita Čičak, ravnateljica uprave za mirovinski sustav u ministarstvu rada i socijalne politike.

Osnovne mjere na kojima će Vlada inzistirati novim zakonom su uvođenje 13. mirovine, podizanje staža za svako rođeno dijete sa 6 na 12 mjeseci.

"Prema tome mogu svi biti mirni, ali bit će zaista dobro za sve koji budu duže radili jer će indeksacija biti znatno povećana tako da će za svaku godinu radnog staža što ostanu duže raditi mirovina znatno povećavati", kaže Veselko Gabričević, saborski zastupnik iz Hrvatske stranke umirovljenika.

Cilj je prosječna mirovina 60% plaće

Iz Bloka umirovljenika koji najavljuje novi prosvjed 9. studenoga upozoravaju kako HDZ-ovi prijedlozi zakona neće riješiti glavni problem, a to je rast siromaštva umirovljenika.

"Cilj da prosječna mirovine dosegne 60 posto prosječne plaće. U proračunu ima novca da se to napravi odmah međutim Vlada to neće ona ide s kozmetičkim promjenama"; smatra Milivoj Špika, predsjednik Bloka umirovljenici zajedno.

Svjetska banka tvrdi da će u idućim godinama doći do pada mirovina u odnosu na plaće ako Hrvatska ne krene u cjelovitu reformu. Predlažu uključivanju svih zaposlenih u treći mirovinski stup.

"On bi se i dalje zvao dobrovoljni, ali bi bio automatsko uključivanje, a što to znači nego manipulacija? Da bude obavezan. Moramo ići prema slabljenju obveznosti, kao što je u zapadnoj Europi. Nema obveznog drugog stupa", napomenula je Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

"Ja bih radije da oni nama daju povećanje za cijelu godinu da imamo, a ovo jedan put daju i gotovo. Nije čovjek pohlepan nego da pristojno živimo", tvrdi Aljša iz Zagreba.

Zakon bi u javno savjetovanje trebao krajem ožujka iduće godine, pa da se do ljeta - izglasa u Saboru.