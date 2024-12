HRVATSKA POD SNIJEGOM / Mećava paralizirala promet: Otkazane su autobusne linije, putnici dalje od Svetog Roka ne mogu

Snijeg i vjetar stvaraju probleme u prometu. Zatvorena je dionica A1 između Svetog Roka i Posedarja. Do Dalmacije se može jedino obilazno državnom cestom, no i ondje su uvjeti loši. Dalmacija bi mogla u potpunosti ostati odsječena od ostatka zemlje. Gorski kotar pod debelim je snježnim pokrivačem, u Delnicama ga je napadalo gotovo pola metra. Zbog snijega i vjetra zatvorena je dionica A1 između Svetog Roka i Posedarja za sav promet. Kamioni stoje od jutra. Otkazane su autobusne linije, putnici dalje od Svetog Roka ne mogu. "Čekamo sad pola sata onda će nam reći vraćamo li se u Zagreb ili... ne znam. Ni mi ne znamo", kaže Ivan Kodrnja, vozač autobusa iz Zagreba. Do Dalmacije vodi još jedino državna cesta D27 koja je otvorena samo za osobna vozila - no i ondje su uvjeti loši.