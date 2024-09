'NIŠTA OD TOGA' / Hoće li HDZ smanjiti ovlasti predsjednika s kojim mjesecima nisu u dobrim odnosima?

Zakon o obrani je gotov i upućen na Vladu, ali se u ovlasti Pantovčaka ne dira - barem ne do izbora. "Ne želimo da to bude tema koja će biti tumačena kao nekakav udar od strane Ministarstva obrane ili uplitanje naše u zakon da bi u predizbornoj kampanji to bila nekakva primarna tema. Sačekat ćemo da prođu ovi izbori, tko god bude od 1.1. od idućeg mandata na Pantovčaku – taj zakon će ići u proceduru". Da od toga neće biti ništa, smatra predsjednik saborskog Odbora za obranu. Pogledajte više u prilogu reporterka Marine Brcković...