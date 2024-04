Impresivna četiri kontinenta i 35 zemalja. Plan je to za avanturu na koju se pješice, u društvu psa Carlitosa, odvažio Slovenac Oliver Tič.

"Radujem se najviše susretima i upoznavanju. Da, sigurno će biti puno zemalja, prekrasne prirode, ali fokus svih mojih putovanja je upoznavanje ljudi jer to je ono u čemu uživam", kaže Oliver, svjetski putnik i planinar.



Prije osam godina u 175 dana pokorio je zapadnu i istočnu obalu SAD-a, a 2022. vratio se s puta od 996 dana i 25 tisuća kilometara od juga Argentine do Aljaske. Da je to bio i njegov posljednji izazov, prevario se.

"Sjećam se da sam rekao da ne idem nigdje, da želim tuš i topli krevet. Ali nakon dva mjeseca shvatio sam da to više nije projekt, kako sam ga nazvao, već da je to životni stil kojim želim živjeti", rekao je Oliver.

Pustolovinu kreće iz Slovenije. Prva mu je postaja Biograd na Moru, a potom ide prema Bugarskoj, Grčkoj i Turskoj, gdje će započeti svoj azijski dio putovanja. Nakon obilaska desetak zemalja iz Singapura kreće do Australije zatim slijedi Afrika pa Europa. Preko Portugala ide do Španjolske, Francuske i Italije, a zatim se vraća kući.

A za ovu majstoriju sobom nosi samo najnužnije.

"Pet, šest majica. Donje rublje je jako bitno, imam puno čarapa i dva, tri para kratkih hlača, trenirka. Zatim najnužnije, šator, vreća za spavanje, podstava, plamenik. Hrana za mene, hrana za Carlitosa, voda", ističe Oliver.

Dio obvezne opreme uz ovog svjetskog putnika je i zastava rodnog grada - Slovenskih Konjica.



"Upotrebljavam je kad postignem prekretnicu. Kad sam završio kontinent, kad sam završio putovanje", kazao je ovaj svjetski putnik. Sreću prije dugog puta i izazova poželjeli su mu mještani. U naumu da dnevno propješači 30 kilometara pomoći će mu pas Carlitos kojeg je udomio u Peruu.

"Ovdje u Konjicama se baš razmazila. Čak i na mnogim mjestima gdje psi nisu dopušteni, ona jest. Počasti je svaki drugi građanin. Mislim da će joj prvi tjedan biti teško, ali nakon toga mislim da će uživati ​​jer će svaki dan biti u prirodi", napomenuo je Oliver.

Oliveru je plan svijet obići u četiri godine, a za to bi trebao propješačiti otprilike 30 tisuća kilometara.