Svinjogojci očajni: 'Pozatvarali smo svinje da komarac ne može ući, a unutra je 60 stupnjeva'

Slavonski svinjogojci ponovno strahuju zbog afričke svinjske kuge. Peti slučaj pronađen je na gospodarstvu u Retkovcima na kojem su eutanazirane sve svinje.

Provode se mjere dezinfekcije, ali unatoč tome, svinjogojci strahuju da će njihove farme ostati prazne. U ovog godini na tom području eutanazirano je oko 300 svinja. Naš reporter Bojan Uranjek razgovarao je s jednim svinjogojcem u Retkovcima koji priznaje da ih je strah.

"Bolest je došla blizu. Valjda ćemo uspjeti, napravili smo sve da uspijemo sačuvati svinje, ali bit će nam jako teško", rekao je. Kaže, napravili su sve da spriječe zarazu, pridržavaju se biosigurnosnih mjera. "Sada smo naše svinje pozatvarali da komarac ne može ući. One jadne, a katastrofa koja je to vrućina. Vani je 40, a unutra po 60. To je katastrofa. Ne bi me čudilo da koju od srca. Nama je vruće, koji se možemo sakriti, a što one jadne?", pita svinjogojac.

Kažete da blizu svinja ne puštate nikoga. "Nikoga ne puštam, ne puštam ni u dvorište. Samo obitelji ulazi, nitko mi ne dolazi. Nikuda ne idem. Stvarno se pridržavamo, ali dokle ćemo moći, ne znam", govori svinjogojac iz Retkovaca i priznaje da je najgora neizvjesnost. "Ujutro se probudim, ne znam što me čeka u svinjari. Hoće li biti živo ili ne. Kad vidim da su svi zdravi, onda hvala Bogu, danas će valjda biti dobro. Za večeras ne mogu, oni mogu krepati od vrućine", govori da se nada kako se bolest neće širit jer su napravili sve da bolest stane.

"A hoćemo li uspjeti… Valjda hoćemo", rekao je.

