Hojski o preminulom biraču u Rijeci: 'Nakon što je glasao, srušio se. Biračko mjesto je privremeno zatvoreno'

Nesvakidašnji događaj u Rijeci. Stariji muškarac je na izlazu s biračkog mjesta preminuo. To biralište je privremeno zatvoreno. Što se točno dogodilo i do kad će biralište biti zatvoreno saznali smo u razgovoru članom Državnog izbornog povjerenstva Slavenom Hojskim.

Izvanredna situacija u Rijeci. Što se ustvari dogodilo?

U gradu Rijeci na biračkom mjestu 77, to je hrvatski dom Sv. Kuzam, na adresi Sveti Kuzam 19, dogodila se jedna, nažalost, neželjena situacija da je jedan birač starije životne dobi nakon što je obavio glasanje, prilikom izlaska s biračkog mjesta se srušio. Došla je Hitna pomoć i konstatirana je smrt. Ovo biračko mjesto je privremeno zatvoreno, ali to ne bi trebalo biti duže od 60 minuta. čekamo gradske službe grada Rijeke da obave svoj posao i da se nakon toga nastavi glasanje. Nažalost, život mora ići dalje. Mi ćemo pratiti situaciju tijekom cijelog popodneva i postoji ona zakonska odredba da ako se u 19 sati na biračkom mjestu zatekne veći broj ljudi - svi koji su se zatekli glasat će. Pa ako bude potrebe produžit će se glasanje za sve one koji se zateknu na tom biračkom mjestu. I zahvaljujem biračima koji su sad tamo i koji su iskazali maksimalno strpljenje u ovom slučaju i čekaju da se otvori biračko mjesto.

Što se tiče odaziva birača, malo je manje nego u prvom krugu, točno 3,8%,

To je tu negdje. Tih se dijeli s onom brojem ukupnih birača koji su objavljeni s biračkih mjesta. Nikad ne stigne sa svih 100 posto biračkih mjesta. Ovaj put je došao s 95 posto tako da je u nominalno glasalo 1500 birača više glasalo nego prije dva tjedna, ali postoci su tu. Matematika uvijek varljiva.

Jeste li dobili možda neke nove prijave što se tiče kršenja izborne šutnje?

Došle su uobičajene prijave koje stižu vezano za Facebook privatne profile i kršenje šutnje. Sad je došlo jedna prijava da se u širem centru grada Zagreba neke od naših sugrađana birača našli letke s pozivom da se glasuje za jednog od kandidata. Pa evo sad i pozivam ako je u tijeku neka pod navodnicima akcija tog tipa da se zaustavi i da se to više ne radi. S obzirom na sve odredbe zakona i naše priopćenje vezano za izbornu šutnju.

