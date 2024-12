Vrtoglave cijene za doček Nove godine: Za koncert i do 500 eura

Odbrojavamo do najluđe noći u godini! Večeri u kojoj je važno dobro se zabaviti, katkad i ne pitajući za cijenu. Pa su te cijene ulaznica za proslave vrtoglave. Od 300 eura za predstavu u novogodišnjoj noći, 500 za koncert pa do tri tisuće za putovanje izvan Hrvatske.

Doček Nove 2025. u Areni Zagreb uz Retro Party. Priprema ga mađarska skupina ''Divas the Show''. Osam sati programa, četiri pjevačice, DJ i 30 plesača. Cijena ulaznice? Od 125 do čak 500 eura po osobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"500 je malo previše. Mislim da je malo pretjerano. 125 kako ste rekli bi bilo razumno više od toga ne", smatraju Alisa i Narcisa iz Londona. Gala doček najavljuje i HNK Zagreb. Opereta Šišmiš, večera i ples na pozornici za 309 eura, ali samo za 100 ljudi. Iz HNK tvrde žalbi na cijene nema.

"Kad su ljudi uspoređivali cijene u ostalim zagrebačkim hotelima koji nemaju takvu glazbenu ponudu kao mi zapravo je ispalo da smo jeftiniji od drugih", kaže Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu. Za doček neki će isprazniti novčanike. Ovaj zagrebački hotel prima 120 gostiju u 60 soba. Za najluđu noć kreveta ima još, a najviše će ih napuniti strani gosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li od onih koji će spakirati kofere?

"Gosti su ih raznih zemalja, imamo tradicionalnih Njemačke, Austrije, Italije, ali i gostiju poput Kineza, raznih dijelova Azije, Bugarske, Kanade. Cijene su na višim razinama, noćenje se kreće 300 + eura", kaže Goran Babin, direktor jednog zagrebačkog hotela. Oni koji vole spakirati kofere za novogodišnja putovanja biraju inozemstvo. Navala na aranžmane, tvrde iz turističke agencije, krenule su još u ožujku.

"Ove godine hit destinacija je grad koji nikad ne spava - Madrid, Španjolska imamo programe koje traju četiri dana, grupu preko 80 ljudi. S druge strane imamo Siciliju. Od udaljenijih destinacija nama je hit Dubai, zatim New York, jako se dobro puni, grupe su 30 do 50 ljudi. Cijene variraju od 80 do 300 eura", objašnjava Dalibor Čanaglić, voditelj odjela u turističkoj agenciji.

Trošit će i gradovi. Doček u Dubrovniku najskuplji. Čak 460 tisuća eura grad će izdvojiti za nastupe Tonyja Cetinskog i Talijana Zucchera. Iz gradske uprave uvjereni su da će privući velik broj gostiju.

"Ja ću izdvojiti jako malo jer ćemo imati bocu pića u ulici, a inače ako uzmete mjesto na kućici mislim da su cijene oko 1000 eura za stol", kaže Leonarda iz Dubrovnika. Ako vam se od ovih cifri zavrtjelo u glavi na trgovima diljem Hrvatske zabava ipak ne stoji ništa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trošak nastupa pet izvođača za doček na glavnom Zagrebačkom trgu turističku zajednicu grada Zagreba koštat će 105,500 eura no posjetitelji u glazbi mogu uživati potpuno besplatno. Nekima uz minimalne troškove ipak su najdraže zabave kod kuće.

"Potrošit ću minimalno samo zato što ćemo biti u krugu obitelji jer imamo dvoje male djece. Bit ćemo u toplini doma i to nam je dovoljno", izjavio je Krešimir Labura iz Zagreba. Onima koji ipak žele nešto više, cijena očigledno neće biti problem. Važan je doživljaj, kažu, i nezaboravan provod u najluđoj noći u godini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa