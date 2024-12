Znate li što je 'Brain rot'? Riječ 2024. godine, a evo što znači

Svi smo postali programi svog kompjutera i mobitela. A engleski pojam Brain rot dobro je poznat mladima iz cijelog svijeta.

"Kad predugo skrolam, zaboravim na vrijeme i onda osjećam da me to učinilo malo glupljim. Nisam ništa dobio, nisam ništa naučio, nije mi pomoglo. I osjećam kao da sam potrošio vrijeme i spržio mozak svim nepotrebnim informacijama. Mislim da je to Brain rot", rekao je Lionel iz Njemačke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ok, sad kad smo definirali što je Brain rot ili doslovno prevedeno na hrvatski - truljenje mozga, idemo vidjeti kako nam mobitel ili kompjuter to radi.

"Jedna reklama, jooj vidim nove čizme, ajde da vidim kakvih još ima čizama. Pa onda ubaci se neko putovanje, pa sam na putovanjima", komentirala je Marina iz Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I ništa od toga nije slučajno. Iz riječke IT tvrtke kažu- internetu je u interesu malo zatupljivanja.

"U biti društvene mreže uzimaju razne parametre korisnikove interakcije sa sadržajem i platformom, kako bi preporučili novi sadržaj i na temelju toga povećali korisnikov interes za tim sadržajem. Mreže su dizajnirane da troše ljudsko vrijeme i da za što više sadržaja se provede tamo, zapravo takve mreže generiraju više novca", pojašnjava inženjer umjetne inteigencije Ivan Erjavec.

U odabiru Oxfordove riječi godine sudjelovalo je 37 tisuća ljudi. Pojmom Brain rot izražava se i zabrinutost zbog pretjeranog skrolanja besmislenog sadržaja. Ali ljudi su većinom svjesni da im to donosi- ništa.

"Najčešće počinje na TikToku i onda kad mi to dosadi onda pređem na Instagram pa amo nema ničeg pa tako sve. Aplikaciju po aplikaciju", kaže Aurora iz Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A u mojim godinama nekontrolirane radnje su učestale i to radite dosta često. Ja to naprosto radim pa dok ide. Kad ste mlađi onda ipak imate neku kontrolu nad aparatom. Ja to rješavam tako da nemam telefon sa sobom. Naprosto ga ne ponesem. Za vrijeme hodanja ne uspijevam skrolat". kaže Branko iz Rijeke.

O pa može se to i za vrijeme hodanja. Jer skrolanje je postalo prirodno poput koraka. Oxfordova riječ godine zasluženo je pobijedila, upozoreni ste.

Tekst se nastavlja ispod oglasa