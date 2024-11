'Nema dokaza da je udario pješaka. Možda je ovaj već ležao ili čučao pa je prešao preko njega'

Na Općinskom sudu u Rijeci određen je jednomjesečni pritvor Mirku Ružiću (70), bivšem načelniku primorsko-goranske Policijske uprave jer je preksinoć na označenom pješačkom prijelazu naletio na pješaka, koji je u međuvremenu u bolnici preminuo, a Ružić je pobjegao s mjesta nesreće.

Bivši šef primorsko-goranske policije dan nakon nesreće sam se prijavio policiji, nakon što su ga tražili na nekoliko adresa. Njegov odvjetnik poziva se na to da je Ružić dosad neosuđivan, no nije tajna da je u posljednjih 20-ak godina skrivio više prometnih nesreća, ali ni za jednu nije odgovarao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevjerojatni slučaj prati RTL-ova reporterka Maja Brkljača koja je razgovarala s Ružićevim odvjetnikom Velimirom Došenom.

Ružić ipak ide u istražni zatvor. Je li to bilo očekivano i kakva je bila njegova reakcija?

Ovakvu odluku nisam očekivao. Preko 30 godina sam odvjetnik, puno sam imao slučajeva u prometu. I da neosuđivanom čovjeku, koji ima 70 godina, gdje nije utvrđeno da je udario pješaka, uopće nema dokaza u spisu… Predlagao sam mjere opreza koje bi bile dovoljne. Ovo je po meni prestroga mjera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se onda te večeri događalo na tom pješačkom prijelazu?

Ne mogu vam reći što se te večeri događalo s obzirom na to da nema dokaza da je on udario pješaka, postoji mogućnost da je pješak već bio ležao ili bio u nekom čučnju i onda je on prešao preko njega.

Svejedno na pješačkom prijelazu. Je li to sad taktika obrane?

Nije sigurno, nemamo što s taktikom… To će pokazati vještačenja. Napravljena je obdukcija na pješaku, on uopće nema ozljeda noge. Ako bi ga vozač udario, morao bi imati ozljede noge. Ja zaključujem da je on bio već na cesti ili nekom čučnju, okrivljenik je prešao preko njega i vjerojatno nije shvatio…

Predao se dan nakon bijega

Je li bio u alkoholiziranom stanju?

Nije. Njemu je vađena krv, za sada imamo kazneno djelo nehaj i nepružanje pomoći. To nepružanje pomoći ne znači da je bio bijeg. On uopće nije pobjegao.

Ali policija je locirala automobil, a njega tražila na nekoliko adresa. Nije ga pronašla kući. Znao je očito što se događa ako nije parkirao auto kod kuće već otišao negdje i sutradan se sam javio u policiju?

Radi se o starijem čovjeku od 70 godina, rastavljen je i živi na tri lokacije. On nije bježao, kad mu je supruga javila da ga traže, on se istog časa sam javio policiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koja je predviđena kazna?

Za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede je od jedne do osam godina, a ovdje je smrtna posljedica za koju je predviđena kazna od tri do 15 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa