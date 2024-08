Sindikalisti na koljenima: 'Vlada mora pomoći, 5000 ljudi ovisi o brodogradilištu'

U riječkom 3. maj-u situacija je alarmantna. Sindikalisti su prvi put nakon pet godina uputili javni apel za spas brodogradilišta.

Brod 527 za kanadskog naručitelja koji je trebao biti isporučen 15. lipnja, završen je na 97 posto, ali škver nema novca za finalizaciju posla. Troškovi izgradnje drastično su porasli, početna cijena od 46 milijuna eura probijena je za 50 posto.

Sindikalisti za propuste prozivaju aktualnog direktora i traže dodatnu pomoć Vlade kako bi se brod isporučio i osigurao opstanak 3. maja i radnika koji strahuju da će završiti na ulici.

"Da javnost zna za naš jad, da nam treba pomoć u vidu spasa jer ovdje ima 500 ljudi, nažalost 500 ljudi i 400 kooperanata i to je skoro 1000 ljudi, plus njihove obitelji to je 5000 ljudi skoro vezano uz ovo brodogradilište. Tu su i dobavljači, znači to je gomila ljudi", kaže Dalibor Čupković, radnik u Brodogradilištu 3. maj.

"Vlada RH, ministarstvo gospodarstva i naša Uprava trebaju s vlasnikom dogovorit datum primopredaje i zatvorit financijsku konstrukciju, u tri varijante, možda i bez izlaganja RH doći do rješenja. Što prije donosit odluke", smatra Juraj Šoljić, predsjednik Nadzornog odbora 3. maj Brodogradilište d.d.

"Definitivno smatram da bi Vlada trebala pokazati respekt, odnosno interes prema zadržavanju brodogradnje u 3. maju zbog toga i jest upućen ovaj javni apel prema njima da nam još ovaj jedan put aktivnije pomognu", kaže Vedran Sabljak, voditelj riječkog ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

