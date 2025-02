Seizmolog Fiket otkrio može li se u Dalmaciji očekivati jači potres od jučerašnjeg

Dan nakon snažnog potresa zadarsko područje zbraja štetu. Pag je ostao bez povijesnog zvona, prijavljuje se šteta na obiteljskim kućama i igralištima, aktiviralo se klizište koje prijeti domovima.

Gost u studiju RTL-a Danas je seizmolog Tomislav Fiket.

Što se događa u Dalmaciji - očekuje li se jača seizmička aktivnosti ili se tlo smiruje?

"Na osnovu podataka koje imamo, to je najjači potres na tom području i ne očekujemo jači potres od toga. Ali, ipak se to ne može isključiti, seizmologija je mlada znanost i nemamo veliki set podataka".

Hoće li ova pomicanja utjecati na nova podrhtavanja u drugim dijelovima Hrvatske?

"Tektonika je ista, ploče se međusobno guraju, blokovi zapnu i ne gibaju se i materijal puca te dolazi do potresa. Ne događa se ništa posebno, to je nešto što se događa stalno, mi smo zemlja koja godišnje ima oko 10 tisuća potresa. Potresi nam nisu rijetkost, i svi smo osjetljiviji sada na to nego prije, posebice nakon potresa u Petrinji. Svima je jači strah nego što je bio prije, ali kod nas to nažalost nije rijetkost".

Je li slučajna i istodobna seizmička aktivnost u Grčkoj, ali i Italiji?

"Ako gledamo zemlju kao cjelinu, onda je sve povezano. Ali, ako gledamo rasjede, to nema veze s rasjedom koji se aktivirao kod nas. Međutim, kod Santorinija je moguć jači potres te je u mogućnosti i da se stvori tsunami".

Potres u Dalmaciji bio je magnitude 4.8 - zagrebački 5.5. Kolika je to razlika u jačini?

"Iako se čini mala razlika, to je eksponencijalna skala i razlika je drastična. Ali, ako usporedimo onaj zagrebački potres od pet, razlika je u efektima ali, to je zbog podloge. Ovdje su štete manje jer je kamena podloga na kojoj je najbolje imati kuću".

Koje jačine potresa bi se Dalmacija trebala bojati?

"Po našim podacima, ovo je najjači potres s tog područja i ne očekujemo jače. Iako, cijela Hrvatska može očekivati potrese do 6.5 po Richteru, odnosno dubrovačko područje i više".

Kronično nam nedostaje ljudi i potrebno nam je bar 100-150 seizmoloških postaja - rekli ste prije četiri godine nakon petrinjskog potresa - je li se što promijenilo?

"Promjenilo se, prvo smo dobili donaciju od Vlade nakon petrinjskog potresa onaj čuveni mobilni pool, te smo nakon toga dobili u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti veliki projekt od 13 milijuna eura gdje je nabaljena oprema. Očekujemo da će ove godine biti riješena izgradnja postaja, zaposlili smo devet mladih ljudi i sa 10 zaposlenika smo došli na 21".

