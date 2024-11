PROMETNI KAOS / Sanira se tunel na Marjanu, obilazni pravac stvara zabrinutost: 'Navikli smo na ludo, ali ovo je najluđe do sad'

Punih mjesec dana bit će blokiran promet u splitskom tunelu Marjan. Razlog su radovi na sanaciji rasvjete, a obilazni pravac izaziva zabrinutost stanovnika Gradskog kotara Meje. Malo je vremena ostalo do petka kada će alternativna trasa kroz park šumu zamijeniti tunel Marjan, i to na dulje razdoblje. Stanari gradskog kotara Meje sanaciju tunela dugo zazivaju, no upozoravaju kako je alternativni pravac kroz park šumu Marjan iznimno opasan i za vozače i pješake. 'Lud potez gradske vlasti koja nas je već navikla na slične svoje akcije ali ovo je dosad najluđe. Prije Božića oni defakto sikiron odsjeku dio grada sa šest, sedam tisuća ljudi', rekao je nezadovoljan mještanin. Više u prilogu Rade Županovića.