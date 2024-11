MEĐUNARODNI DAN SAMACA / Samoća - pokora ili blagoslov? Naša reporterka dobila hit odgovore: 'Rastala sam se, život mi je super!'

Ako niste ni u vezi ni u braku - večeras možete proslaviti jer Međunarodni je dan samaca. U Hrvatskoj ih je, prema posljednjem popisu stanovništva, gotovo 400 tisuća. Je li život samaca tužan kao u Oliverovoj pjesmi i stihovima 'Bez tebe san, to je od svega gore - Bez tebe san, bez sveg se još i more'; ili više nalikuje onoj Gršinoj 'Mama mia sve sad iman šta sam tija'. Odgovore je potražila RTL-ova Ružica Đukić, a neki će vas nasmijati do suza! Više u prilogu