OPET RUSI / SAD prijeti sankcijama: Srbija će ostati bez nafte koja dolazi iz Hrvatske?

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će SAD uvesti sankcije prema Naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva. Srpska naftna kompanija je u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma. Vučić dodaje ako to prihvati i Europska unija, Srbija će ostati bez nafte koja dolazi iz Hrvatske. Na naš upit iz JANAF-a su odgovorili da sa srpskom naftnom kompanijom NIS imaju sklopljen trogodišnji ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja 2026. i da je ta kompanija JANAF-ov dugogodišnji i najveći poslovni partner. "Onda bi se mi morali toga držati. Janaf bi izgubio veliki dio prihoda od provoda nafte prema Srbiji. I to bi bila jedna velika ekonomska šteta koja bi mogla biti nadoknađena od Amerikanaca ili na neki drugi način", kazao je naftni stručnjak Davor Štern.