ZABRINJAVAJUĆA STATISTIKA / S ovim se problemom muče najmlađi: 'Djeca moraju biti pod strogim nadzorom pedijatra'

Povišen kolesterol ima čak 10 % prvašića, a rano otkrivanje i zdrave navike smanjuju rizik od razvoja bolesti srca i krvnih žila. Važno je biti i aktivan - i baš zato su trčala djeca u centru Zagreba. 'Malo sam jeo previše šećera pa sam dobio to, htio sam ići na nogomet da mi se to smanji i jer me zanima', rekao je dječak Andreas. Cilj je poslati poruku o važnosti ranog otkrivanja povišenih vrijednosti kolesterola. Pilot projekt mjerenja kolesterola djeci ove godine zaživjet će na nacionalnoj razini, kolesterol će se mjeriti svim budućim prvašićima. 'Ta djeca moraju biti pod strogim nadzorom prvo pedijatara, a onda endokrionologa, ali isto tako trebaju se i roditelji javiti na preglede. To je nužno i to je poanta ovog nacionalnog programa', rekao je Bojan Jelaković, predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju. Više u prilogu reporterke Zorane Čičak Kulić