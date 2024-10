Nema više 'Suza kanu za Krajinu': Stiže novi zakon, odzvonilo četničkim simbolima po grobljima po Hrvatskoj

Radna skupina je formirana 17. listopada, kako je Domovinski pokret inzistirao od HDZ-a kao koalicijskih partnera, pa se kreće u izradu novog Zakona o Grobljima. Novi bi zakon trebao donijeti rješenje o uklanjanju spomenika s četničkim obilježjima pripadnicima pobunjenih Srba u Hrvatskoj.

S mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, vođi velikosrpske pobune koji je pobio 12-icu hrvatskih redarstvenika, uskoro bi trebali biti uklonjeni svi četnički simboli i veličanje njegovih ratnih zasluga.

"Obavezno to treba sklonit, čak i piše "na srpskoj zemlji", pa gdje to ima?", rezolutan je Jozef Martini iz Vukovara, a Radmila Popović smatra: "Već kad živimo u Republici Hrvatskoj, treba poštivati zakone Republike Hrvatske, imati malo više osjećaja pijeteta prema svemu onome što se tu događalo, a znamo što je bilo. Još su rane svježe".

Osnivanje radne skupine oko novog Zakona o grobljima ideja je Domovinskog pokreta, a na čelu joj je David Vlajčić, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

"Vrlo je jednostavno procijeniti koji spomenik, koji nadgrobni natpis, koji mauzolej sadrži nekakve takve natpise koji veličaju jedan taj režim koji je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku i mislimo da tu nema apsolutno dvojbi za procjenu takvog spomenika ili nešto", kaže Vlajčić.

U Kistanjama, na glavi biste borca takozvane Republike Srpske Krajine, beretka je pripadnika postrojbe Kapetana Dragana. I sporan natpis "Suza kanu za Krajinu, Mišo pade i svoj život mladi dade". Nekadašnji potpis "Tvoje Knindže" sada je prekriven. Načelnik Općine iz redova SDSS-a je bez komentara.

Iz redova hrvatskih branitelja uklanjanje slavljenja velikosrpskih simbola pozdravljaju.

"Smatram da je došlo vrijeme da se ta obilježja agresorske, četničke vojske, srbo-četničke da se zakonski to riješi i da se ukloni. To je za mene jedna velika provokacija i nepoštivanje hrvatske države i smatram da to šteti suživotu u ovoj sredini", kaže Božidar Palić, hrvatski branitelj iz Kistanja.

Zakon se planira donijeti u brzoj proceduri, a fokus je na spomenicima iz Domovinskog rata. Milorad Pupovac prethodno je izjavio da očekuje da se uklone i svi simboli koji veličaju kvislinške režime, pa i oni iz NDH.

"Kad dođe vrijeme da o tome raspravljamo, mi ćemo reći što je naš stav o tome. Doprinos kontaminaciji javne političke rasprave ovom tematikom ne kanimo davati u mjerama u kojima to neki misle", šturo je danas kazao predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Na spomenicima će moći ostati ime, prezime, godina i mjesto rođenja i smrti, pa i obiteljski pozdrav. Ali veličanju ratnih zasluga poginulih pripadnika pobunjenih Srba, po novom Zakonu, više ne bi trebalo biti mjesta.