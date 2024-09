NESLUŽBENO DOZNAJEMO / RTL-ova reporterka otkriva koji će resor voditi Šuica. Još jedna zemlja pikirala je na taj

RTL-ova reporterka Ana Mlinarić javila se uživo iz Strasbourga gdje je počela sjednica novog sastava Europskog parlamenta, ali bez predsjedavajućeg Viktora Orbana koji je otkazao međunarodne obaveze zbog elementarne nepogode u Mađarskoj. Ana je otkrila da je situacija sa Schengenom ono što gledamo od 2015. godine. EU nije pronašla nikakvo rješenje za ilegalne migracije i zemlje same donose odluke kada će pojačavati kontrole na svojim granicama pa ista takva odluka sada dolazi iz Njemačke. Schultzova vlada spremna je na brže deportacije za one kojima azil nije odobren, ali stručnjaci upozoravaju da bi tek to izazvalo domino efekt jer bi tek onda većina zemalja EU zatvorila granice. Europa nema rješenje, a Schultzu sve dolazi na naplatu i pitanje je hoće li izdržati do sljedećih izbora. Što se tiče Dubravke Šuice zna se da će resore Ursula von der Leyen objaviti sutra. Sve je još obavijeno velom tajne. Ipak, neslužbeno Mlinarić doznaje da će Šuica dobiti portfelj Mediterana koji je htio i Cipar. Više pogledajte u videu...