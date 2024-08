'VRAĆAM ISTOM MJERO' / Rojs žestoko izvrijeđao Anušića: 'Mene uspoređivati sa Srbima... On je za mene ništarija'

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović na Pantovčaku organizirani svečani prijam povodom obilježavanja. Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te 29. obljetnice akcije Oluja. S Pantovčaka se javila naša reporterka Ana Mlinarić koja je razgovarala s umirovljenim generalom Ljubom Ćesićem Rojsom. 'Večeras sam došao na poziv vrhovnog zapovjednika i predsjednika svih Hrvata Zorana Milanovića. Za ponedjeljak sam dobio poziv iz Ministarstva obrane, ali odbio sam poziv zato što svake godine nas bacaju rep po rep, iza sebe. Razni političari, dezerteri, oni koji nisu bili tada kada je trebalo biti u obrani Hrvatske. Prošle godine smo bili u osmom redu. Ne želim da me ponižavaju. Ove godine iz dišpeta neću ići', rekao je Rojs. Komentirao je i ministra obrane Ivana Anušića. 'Krstičević i Kotromanović, moji ratne kolege su svemirski brod za sadašnjeg ministra Anušića. Povrijedile su me poruke koje šalje portalima. Za mene je napisao da sam udbaš, da koliko sam ja general, toliko da je on Srbin. Mene uspoređivati sa Srbima... On je za mene onda smeće i ništarija. Vraćam isto mjerom'