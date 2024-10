Roditelji zagrebačke škole nisu zadovoljni s onim što im je ponuđeno. Karin: 'Pod dojmom su...'

Umjesto na nastavi stotine učenika zagrebačke osnovne škole ostalo je kod kuće. Nastavak je to pobune zbog problematičnog učenika koji je zbog neprimjerenog ponašanja preseljen u njihovu školu. Ministar je sve nazvao balvan revolucijom i pozivao na razumijevanje. Poslijepodne je održan sastanak s roditeljima, a okupilo se i Vijeće roditelja.

Dugo je trajao onaj prvi roditeljski sastanak. Na tom sastanku su bili i roditelji učenika zbog kojeg je i nastala cijela ova situacija. Kako doznajemo od roditelja, oni nisu zadovoljni s onim što im je ponuđeno, a sutra će u školu vjerojatno svi osim učenika iz razreda u kojem je problematični učenik. Roditelji još odlučuju o tome.

"Ovo je četvrti sastanak. Osigurali smo sastanak sa svim roditeljima razrednog odjela i s roditeljima učenika o kome o kome je riječ, tako da su oni međusobno obavili razgovore i predstavili se. Ponudili smo svaku stručnu i organizacijsku pomoć školi i roditeljima vezano za integraciju učenika u razredni odjel. Roditelji, očito roditelji pod dojmom naročito medijskih natpisa tako nisu, kako kažu, još zadovoljni sa svim onim što je ponuđeno, ali mi jednostavno moramo poštivati ona rješenja koja imamo i koja su službena i koja se provode u školi, kaže ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Momir Karin.

'Radimo u interesu svakog djeteta u sustavu'

Karin dodaje da su ponudili pomoćnike u nastavi. "Ponudili smo da uz socijalnog pedagoga bude još jer škola ima stručno stručnu službu koja ima pet članova, tako da uz pomoćnika bude uvijek netko iz stručne službe i da se kroz interakciju s drugim učenicima pomogne ako dođe do bilo kakvog neprimjerenog ponašanja, da se može odmah reagirati i da roditelji budu sigurni da neće doći do neprimjerenih ponašanja", objašnjava Karin.

Pitali smo ga i što ako roditelji nastave ne slati djecu u školu? "Pravo roditelja je da iskoristi sve one mogućnosti koje ima. Mi ćemo i dalje inzistirati na tome da je svakom učeniku mjesto u školi. Molimo ih za razumijevanje i svi radimo u interesu svakog djeteta u sustavu, sve njihove djece i ovog učenika. Svima želimo osigurati primjereno i sigurno okruženje i stručnu pomoć, a tu smo na raspolaganju stalno i dalje ćemo biti. Sve ono što bude trebalo ćemo odrađivati. Uključuje se aktivno sada i Centar za socijalnu skrb, tako da sve instance koje budu trebale napraviti svoj dio posla će napraviti", uvjerava Karin.

Čuje se da je zakazao sustav, da se zakasnilo s reakcijama i da su sada žrtve sva djeca. Karin kaže - "svi smo mi sustav", ali dodaje: "Kad imamo problem, onda očito se negdje nešto pogriješilo. Sad očito da sada ovakva reakcija roditelja je izazvana sigurno i medijskim natpisima i onim što se događalo u zadnje vrijeme. Je li opravdano ili ne - to prepustimo roditeljima. Svaki roditelj ima pravo i brigu za svoje dijete, on reagira emocionalno, a mi kao sustav i kao ministarstvo i svi koji smo uključeni u to želimo i moramo poštivati sve procedure. Svako dijete mora imati osigurano obrazovanje u Republici", zaključuje Karin.

