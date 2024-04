Sjajne vijesti iz bolnice Merkur koja je na samom svjetskom vrhu kada je riječ o presađivanjima organa.

Četiri dana prije svog rođendana, Robert Prekpalaj iz Bjelovara dobio je najljepši poklon, presađena mu je nova jetra.



"Ovo mi je najljepši rođendan koji može postojati, dobio sam novu jetru i osjećam se jako dobro", rekao je Robert.

Pacijent je imao tumor jetre. Preko Eurotransplanta novi organ je stigao iz Austrije. Uhodani tim liječnika Kliničke bolnice Merkur odmah je bio spreman.

"Neće imati ni tumor ni cirozu, pacijent će imati novu jetru i novi život. Pacijenti ne mogu živjeti bez jetre, za bolesnu jetru nema zamjenske terapije, treba nova i to im je novi život", rekao je Stipislav Jadrijević, pročelnik Zavoda za abdominalnu kirurgiju KB Merkur.

Nakon što je jetra je pregledana transplantacija je mogla početi. Od početka godine u KB Merkur napravili su oko 20 transplantacija jetre. Operacija obično traje oko 4 sata. Svaki spašeni život nakon transplantacije ovim liječnicima najveća je nagrada. Osim jetre presađuju bubrege, gušteraču i tanko crijevo.

"Svaka uspješna transplantacija za nas je veliki uspjeh to je novi život kojeg pacijent bez toga ne bi imao. Oni obično pitaju je li sve dobro prošlo, a mi smo najsretniji kada možemo reći da je upravo tako sve završilo", rekao je Mirko Poljak, transplantacijski kirurg KB Merkur.



Tijekom operacije, a i onda kad se probudi uz pacijenta su anesteziolozi.



"Pacijentu se kaže da je transplantacija gotova, da je sve prošlo dobro i da se sad lijepo odmara. Neki od njih su sretni, neki su još pospani da bi reagirali. Tijekom dana to shvate i onda su sretni i zadovoljni, a mi smo još sretniji", rekla je Maida Buhin, anesteziologinja KB Merkur.



Zbog toga su posebno zahvalni donorima i njihovim obiteljima.



"To su ljudi koji u najtežim trenucima za svoju obitelj misle i na druge, oni nekom drugom daruju život. Možete samo zamisliti koliko je to teško za jednu obitelj, u takvim trenucima misliti na druge", rekao je Poljak.

U 25 godina, koliko je prošlo od prve transplantacije jetre, u bolnici Merkur su ih napravili gotovo 1800. Prioritet su pacijenti čije je stanje najteže.



"Mi smo na žalost od početka godine na našoj listi imali 4 smrti jer pacijenti nisu dočekali organ. U zadnje vrijeme je slabija eksplantacija pa tako i transplantacija. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati kao i do sada oko 120 transplantacija jetre u godinu dana“, rekao Jadrijević.

U posljednja tri dana imali su tri transplantacije. Novu jetru dobila je i pacijentica Vesna Korman.



"Sretna sam što mogu nastaviti drugi dio svog života punim plućima i s puno aktivnosti", kaže Vesna.



I ponovno u manje od 24 sata stigla je vijest da stiže još jedan organ, ovoga puta iz Mađarske.