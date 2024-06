Automobilski svijet željno iščekuje novo superluksuzno vozilo Rimac grupe, ono će u četvrtak navečer biti predstavljeno u francuskom Molsheimu.

Hrvatski inovator, poduzetnik te direktor tvrtke Rimac automobili, Mate Rimac, otkrio je za RTL detalje o novom modelu.

"Riječ je o prvom potpuno novom Bugattiju u zadnjih 20 godina. Prvi koji smo mi u novoj firmi Bugatti Rimac potpuno razvili, iako smo već radili modele poput Mistrala koji su već bili na bazi prethodnog modela s duplim W16 motorom. Ovo je prvi potpuno novi, razvijen je u Hrvatskoj od početka do kraja", kaže Rimac.

"Ima puno veće performanse od prethodnika. Mogu reći da će biti proizvedeno 250 komada, da isporuka kreće 2026. godine i da smo već skoro rasprodani. Kupaca ima više nego što ćemo proizvesti auta zato što smo tek sada auto pokazali postojećim kupcima i već je među njima više interesa nego što ćemo proizvesti automobila", ističe Rimac.

Osnovna cijena tog superluksuznog vozila, ističe Rimac, je 3,8 milijuna eura.

"To, plus dodatna oprema, odnosno individualizacija, plus davanja određenoj državi gdje je kupac. Predstavljanje novog Bugattija meni je jako velika stvar jer bio sam uključen od prvog koncepta. Prva ideja bila je još prije četiri godine prije nego što sam preuzeo Bugatti. Tada sam napravio mali model s kojim sam došao upravi Volkswagena i rekao da je to auto koji želim napraviti i sada je, četiri godine poslije, točno to. Jako sam emocionalno bio uključen u svakom detalju", govori nasmijani Rimac.

Rimac ističe da je "razviti potpuno novog Bugattija od početka do kraja - velika stvar". Otkrio je i što se događa s modelom Nevera jer je ranije govorio da je prodano tek pedesetak primjeraka.

"Mi kažemo da je to četvrta era Bugattija, početak nove ere. Sljedeći je tjedan predstavljanje robotaksija u Zagrebu, tako da je zanimljiv mjesec. Nevera je prodana najviše od bilo kojeg električnog superautomobila. Najviše je komada proizvedeno i isporučeno. Naravno, nije jako brend poput Bugattija. Mi smo zapravo potpuno novu kategoriju osnovali s Neverom. To je bio prvi potpuno električni hiperautomobil. Nikad nije lako biti prvi u nekoj kategoriji i prvi stvoriti novo tržište. Smatramo da i električni auti u toj kategoriji imaju smisla kao benzinski i hibridni, samo ovaj koji je električni mora nuditi nešto posebno", napominje Rimac.

Dodaje da Nevera sa 27 svjetskih rekorda nudi nešto posebno i najavljuje da će ovog ljeta predstaviti nešto posebno vezano za taj model.

"Mi i dalje vjerujemo u Neveru i kupci koju je imaju često imaju i druge superautomobile poput Bugattija, ali preferiraju Neveru iznad svih ostalih. Jedino im treba malo više vremena da se naviknu na novi brend i na novi pogonski sustav", kaže Rimac.

Mate Rimac, prvi Hrvat koji predstavlja novi Bugatti, nije mogao sakriti osmijeh s lica.

"To je kao da učiš za ispit sa stotine drugih ljudi i stotine milijuna eura ulažeš u to i imaš jedan test pred profesorom, pred javnošću - da pokažeš kako si dobar posao odradio. Za sada smo jako pozitivni zato što su reakcije kupaca koji su vidjeli auto nevjerojatne. Nikad nije bilo uspješnijeg modela u povijesti Bugattija koji ima veću potražnju i koji se brže rasprodaje", zaključio je Rimac.