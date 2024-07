'DIDA, HOĆE LI GA SPASITI?' / Ribar Petar zabrinuti je za dobrog dupina Olivera: 'Nisam ga vidio već nekoliko dana...'

Dupin Oliver stanovnik je Novigradskog mora, a zbog zapetljanog konopa oko repa pod nadzorom je stručnjaka. Godinama uveseljava turiste i mještane kojima je znao prilaziti. Iako ribari obično nisu ' u dobre' s dupinima koji im kradu ulov, ribar Petar iz Meke Drage godinama se već druži na moru s dupinom Oliverom za kojega tvrdi da mu je pomagao i natjerati ribu u mrežu. 'Ja sam zna naprimjer kuckat s ključem od svićica na čamcu, plastiku, postiga bi taj neki ton da bi on doša skroz pored mene uz čamac, toliko pitoma da sam ga moga, mada nije ni to dobro, rukom ga malo pomilovati, on ne bi pobiga. Sada je već na 50-60 metara i nećete mu lako prići', kaže Petar Bašić. Dobri dupin Oliver distancirao se od ljudi otkako se zapetljao u ostatke mreža i konope, pa je Petar zabrinut jer ga nije vidio već nekoliko dana. 'Imam te anđele, oni mene pitaju 'Dida, oće li ga uspit spasit?', a znate kad to pita dijete od 7-8 godina', priča Petar. Više u prilogu Nikoline Radić