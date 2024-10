Kupa prijeti Karlovcu, poplave bi mogle zatvoriti ceste: 'Dežurni smo cijelu noć'

U Karlovcu je završio sastanak Stožera civilne zaštite. Tamo su, u kritičnim dijelovima grada, već na snazi mjere obrane od poplava.

Na tim područjima organizirane su ekipe koje prate situaciju i djeluju prema potrebi kako bi zaštitile stanovništvo od nadolazećih bujičnih voda. O svemu smo razgovarali s gradonačelnikom Karlovca Damirom Mandićem. "Radi se o rijeci Kupi. Mrežničko-koranski dio je obranjen. Svi stanovnici uz lijevu obalu Kupe jako dobro znaju što je to kad Kupa dođe na 800 centimetara i više. Postoji vjerojatnost, ako ti centimetri budu išli puno iznad 800, da voda neće samo doći do dvorišta, nego i do ulaza u obiteljske kuće", kaže Mandića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se veliku betonsku barijeru koja je postavljena na jednom dijelu grada. "Taj sustav još nije u potpunosti postavljen. Sam po sebi u jednom dijelu može umanjiti udar, ali ako voda bude puno rasla, neće puno pomoći. Cijeli sustav od 12 kilometara nije uspostavljen", govori Mandić.

Dežura se cijelu noć

"Ono što je bitno za naše stanovnike tog dijela grada, odnosno naših mjesnih odbora, oni znaju - nakon 650 centimetara dolazi do zatvaranja cesta. To će se vjerojatno dogoditi tijekom noći. Bitno je da to prate jer ujutro će im vjerojatno biti otežano prometovanje. Podijelili smo dio vreća koji može pomoći do određene visine. Povjerenici Civilne zaštite su na terenu, naše službe su na terenu, Hrvatske vode rade svoj dio. Vjerujem da ćemo ujutro biti pametniji", nastavlja Mandić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik je detektirao koje bi se ceste mogle zatvoriti. "Koritinja. Zna se da na 650 Kupa već dolazi do ceste i njima će biti otežano prometovanje. Naravno i druge, uz Selce, Gradac. To naši stanovnici znaju."

"Cijelu noć smo dežurni. Očekujemo da ćemo ujutro točno znati hoće li to ići jako iznad 800 ili ostati tu negdje", zaključuje Mandić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa