'TKO JE NARUČEN, NEKA DOĐE' / Ravnatelj Vinogradske poručio: 'Liječnici i sestre ne idu u štrajk'; Ali, moglo bi biti kašnjenja...

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić, jedne od najvećih bolnica u Hrvatskoj, otkrio je Petri Mlačić Vučemilović - Jurić: 'Liječnici i medicinske sestre ne idu u štrajk. To ide jedan manji dio djelatnika. To znači, svi koji su sutra naručeni na kardiološki, oftalmološki, dermatološki pregled, apsolutno sutra trebaju doći. Bolnica sutra normalno radi, normalno se operira. Tamo gdje može doći do manjeg čekanja su laboratoriji, neke radiološke pretrage, ali elektivne. Sve bolničko i hitno funkcionira. Što se tiče podrške štrajkašima, ravnatelj je naglasio da je njihovo ustavno pravo da štrajkaju, ali je zadatak ravnatelja da građani dobiju zadovoljavajuću skrb'