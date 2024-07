Ne samo s debljim živcima, na put od danas morat ćete i s debljim novčanikom. Jer cestarine su skuplje 10 posto.

"Znate kakve su ceste i kako treba održavati ceste i da je 20 posto ne bi bilo ništa previše", smatra Antonio.

"A to je u redu. Zato što ipak trebamo održavati te ceste da se možemo voziti po njima", slaže se Ratko.

I baš zato Hrvatske autoceste dižu cijene jer se, kako poručuju, 40 posto ukupnog godišnjeg prometa ostvaruje u ljetnim mjesecima. Sezonsko poskupljenje trajat će do kraja rujna, a ponovno se uvodi nakon četiri godine.

"Sada su nastupile pod navodnicima normalnije okolnosti u hrvatskom gospodarstvu i naravno ljetna je sezona i odlučili smo to vratiti narednih tri mjeseca", rekao je ministar prometa Oleg Butković.

Od Zagreba do Karlovca cestarina će koštati 30 centi više. Od Zagreba do Dugopolja skuplje će biti gotovo dva i pol eura. Vožnja autocestom Zagreb-Rijeka koštat će vas gotovo euro više, a od Zagreba do Osijeka cestarina će biti veća euro i 60 centi.

Marinko zbog povećanja cestarina ne planira prestati putovati jer kako kaže: "Moram putovati, živjet se ne mora putovat se mora".

"To nije dobro jer je jako skupo voziti, tako da nije dobro. Tako je kako je, danas je sve skupo", smatraju Filippa i Esther iz Švedske.

A od sutra će skuplje biti i gorivo.

Litra benzina koštat će 11 centi više - euro i 54 centa. Dizel je pak skuplji osam centi po litri i cijena mu je gotovo euro i pol. Dok će litra plavog dizela koštati šest centi više, nešto manje od 90 centi.

"Ma baš me briga, vozim dok imam", kaže Marinko.

"E, to nije dobro. Malo previše poreza si država uzima jer je trenutno jako dobro blagajna napunjena, ja mislim da bi trebalo čuvati to gorivo na nižim razinama", žali se Ratko.

Dolaskom turističke sezone skuplja će biti već ionako skupa hrana.

"Što više ljudi živi od turizma, a hrana je segment koji se najviše nudi strancima, turistima onda je prirodno da zbog turizma cijene moraju ići gore, a onda smo mi ostali građani više kao neka kolateralna žrtva", objašnjava Boris Podobnik, prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

Primijetili su to i građani. "Definitivno ništa nije pojeftinilo, a poskupilo je sve", kaže Jadranka.

S krajem turističke sezone, cijene bi od listopada trebale pasti, no pitanje je samo koliko.