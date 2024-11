PREKINULI PREGOVORE / Radnici INA-e zaprijetili štrajkom ako im se ne povećaju plaće. Oglasila se kompanija

Sindikati INA grupe zaprijetili su štrajkom ako Uprava ne pristane na povećanje plaća. Tri reprezentativna sindikata prekinuli su kolektivne pregovore. Slijedi mirenje, a ne bude li postignut dogovor s upravom - i štrajk. Sindikati smatraju kako su svi radnici doprinijeli prošlogodišnjoj velikoj dobiti INE te da svi zaslužuju povišice. Dodaju kako u najsnažnijoj hrvatskoj kompaniji rade potplaćeni radnici što, kako zaključuju, dovodi do nedostatka radne snage. A priopćenjem se se oglasili iz INA grupe reagirajući na konferenciju za medije reprezentativnih sindikata u INA Grup. "INA je kompanija odgovorna prema svim svojim dionicima i mora voditi računa o dugoročnoj održivosti svojeg poslovanja, što uz adekvatnu kompenzaciju svojih radnika uključuje i pomno upravljanje troškovima. Naša industrija pod pritiskom je sve strožih okolišnih zahtjeva, a uz to potrebna su i ogromna ulaganja kako u zaustavljanje prirodnog pada proizvodnje nafte i plina, tako i u izgradnju održivog rafinerijskog poslovanja te modernizaciju i širenje maloprodajne mreže. Samo u nadogradnju i modernizaciju Rafinerije nafte Rijeka ulažemo nemala sredstva, gotovo 700 milijuna eura, kako bi rafinerija postala održiva i prestala stvarati gubitke kao u proteklim desetljećima.Istovremeno, kontinuirano ulažemo u poboljšanje materijalnih uvjeta naših radnika, kako bismo ostali konkurentni na tržištu. U posljednjih nekoliko godina, INA je u nekoliko navrata povećavala primanja. Samo u 2023. i 2024. plaće su svim radnicima u INA Grupi rasle prosječno za više od sedam posto godišnje. INA kao odgovoran poslodavac nastoji uskladiti plaće s inflacijom, no isto tako nagrađuje izvrsnost - svake godine dodatne povišice dobivaju radnici koji ostvaruju iznadprosječne rezultate. INA ostaje otvorena za nastavak socijalnog dijaloga. Cilj nam je postići konsenzus oko kolektivnog ugovora za pregovaračkim stolom, u razumnim okvirima, imajući u vidu dobrobit radnika, očuvanje radnih mjesta i dugoročno poslovanje kompanije", kažu u priopćenju.