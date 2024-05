Rim tim tagi dim opet je glavni favorit na Euroviziji. Baby Lasagna vratio se na prvo mjesto na kladionicama s 23 posto šanse za pobjedu. Na drugom mjestu je Švicarac Nemo.

"Ako ja imam priliku nekoga usrećiti pjesmom u te tri minute, koliko nastupam, to je sama srž glazbe, sama bit Eurosonga", rekao je hrvatski predstavnik na Eurosongu Baby Lasagna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očito je eurovizijske fanove osvojio ne samo pjesmom, već i skromnošću. Sinoć je nastupao na zabavi hrvatske i srpske delegacije, ali i dao intervju najpoznatijem eurovizijskom YouTuberu koji u hrvatskom predstavniku vidi pobjednika.

"Činjenica je da Baby Lasagna ima autentičan nastup. Nemate osjećaj kao kad netko uđe u studio, unajmi producenta, angažira kreativnog redatelja, već imam osjećaj da je to nastup čovjeka koji pjeva u svojoj garaži i sve nas je pozvao da to gledamo. Mislim da to ljudi najviše vole kod njega, on je autentičan", napomenuo je osnivač Wiwibloggsa i eurovizijski YouTuber William Lee Adams.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, u Švedskoj živi 40 tisuća Hrvata, a najviše ih je u Göteborgu i Malmöu. Baby Lasagna itekako ima njihovu podršku.

"Mi jedva čekamo da dođe utorak, polako odbrojavamo dane, ali nije samo da su samo Hrvati u Malmöu uzbuđeni zbog Baby Lasagne, tu je cijela Švedska. Pratim naše društvene mreže. Vidim da naši Hrvati u Švedskoj jedva čekaju taj dan, navijamo za Marka", uzbuđeno kaže predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Jadran u Malmöu Jelena Fučkar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do posljednjeg detalja isplanirali su i druženje s Baby Lasagnom koji će se s hrvatskim iseljenicima sresti u subotu.

"Marko će doći navečer, prodane su sve karte, tako da se nadam da će biti fantastična večer", kaže Fučkar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rim tim tagi dim euforija i u Hrvatskoj i to u zagrebačkom izlogu s tabletićima. Adriana godinama prati Euroviziju. Prošle je godine podržavala i Mamu ŠČ. Za Baby Lasagnu je napravila tabletić s mačkom Stipom.

"Nije bio problem srediti izlog niti prikupiti tabletiće jer ih svatko ih doma . Najviše smo čekali bubnjeve jer bez bubnjeva koji su prekriveni tabletićima izlog ne bi imao tu dozu uvjerljivosti", kaže voditeljica tečajeva pletenja i kukičanja Adriana Meglaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Diljem Hrvatske pratit će se nastup Baby Lasagne, a u Puli stotine će moći to činiti u kinu Valli, a interes je velik.

"Bit će to puno opuštenije nego jedna filmska projekcija. Neće to biti toliko striktno, neće biti ni skroz, kao inače u mraku. Bit ćemo u atmosferi kao da gledamo nogomet", ističe koordinator programa u pulskom kinu Valli Antonio Piljan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li Baby Lasagna opravdati očekivanja, doznat ćemo za pet dana, kada će u prvom polufinalu cijela Europa čuti - Rim tim tagi dim.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna neumoljivo raste na eurovizijskim kladionicama. Pogledajte za koliko 'šiša' Švicarca