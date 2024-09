Prvi sunčan dan bez kiše i vjetra napunio zadarske plaže: 'Sada je savršeno'

Desetak dana nestabilnog, vjetrovitog i kišnog vremena nije obeshrabrilo sve one koji u kupanju žele uživati svakog sunčanog rujanskog dana. More se ohladilo za koji stupanj, ali ne pretjerano. Vratilo nam se bablje ljeto - raduju se kupači u Zadru koje ne može omesti ni poneka naoblaka. Odmah nakon kiše, prvi sunčani dan bez vjetra napunio je zadarske plaže. 21 Celzijev stupanj u moru i 24 u zraku turisti su odmah prihvatili kao povratak ljeta, pa makar i onog babljeg.

"Sada je savršeno. Ima nešto oblaka, ali je svejedno sjajno. A more je možda hladnije nego jučer, ali i dalje je super. Uglavnom, bolje nego poljsko more" , kaže Poljak Stanislav, a s njim se slaže i Amerikanka Rocky koja je u Hrvatsku doputovala s prijateljicama: "Došle smo sinoć i ovo je naš prvi dan ovdje. Došle smo ravno na plažu jer je tako vruće. Naš domaćin je rekao da je hladno i da je more hladno, ali za nas je ovo jako topla voda. Ne može se usporediti s New Yorkom".

Hrabri kupači ipak rijetko smoče kosu – dobacuju domaći koji na ovoj plaži veći dio godine igraju šah i karte. Sunce je još uvijek jako, pa se oni još drže hladovine.

"Svaki dan, svako popodne smo mi ode. Od ure i po do 6-7 sati", kaže Zadranin Krsto Nikpalj, a njegov prijatelj Jovan Bulj pojašnjava običaje za malim drvenim stolom na plaži Kolovare: "Turisti su ujutro prije nego mi dođemo, onda oni što ti tu ja znam jedu, piju dok mi ne dođemo. Kad mi dođemo, onda se oni pokupe jer mi nastavimo karte igrati ili šah".

"Kad igraju, je l' se nekad posvađaju?", pitamo društvo za stolom, a Krsto brzo odgovara: "Ihh! A svaki dan, svaki čas! Riješimo to onada lako. Idemo ća, pa opet igramo drugi put, sutra. Ka da ništa nije bilo".

Ugodna rujanska temperatura napunila je i staru gradsku jezgru. Uz šetnju i razgledavanje, obavezno je doći do Morskih orgulja i Pozdrava suncu.

"Danas smo razgledavali grad. Puno je lijepih i starih zgrada. Volim to. Također smo jeli sjajnu hranu. Jeli smo „kevapi“ (Ćevapi?) Jako su ukusni. Mogu zapravo reći da imamo divne uspomene iz Zadra" kaže Poljakinja Magda koju smo zatekli zadnjeg dana odmora u Zadru.

"S djecom smo i za nas je ovo sjajno. Puno je stvari, sadržaja za nas kao obitelj. Jako lijepo mjesto, povijesni grad -A danas je vrijeme sjajno? - Apsolutno. Ne možete poželjet bolje", smatra Nijemac Bern čije je najmlađe dijete još u kolicima.

Dobar dio turista u ovo doba godine dolazi s cruisera koji pristaju u luci Gaženica odakle ih autobusi razvoze na izlete.

"Oni prošetaju malo i vratimo ih ponovo na brod i to je njihov današnji izlet, a ima njih koji idu na Krku, u Nin, u Kraljevske vinograde, u Novigrad, gori na Velebit, Starigrad i tako. Idu svugdi, idu po ovim OPG-ovin na marendu, na sir i pršut", pojašnjava Zdenko Ožaković, vozač autobusa iz Zadra.

Tople rujanske zrake sunca na kraju varljivog babljeg ljeta upijaju se do posljednje jer već sutra bi mogla okrenuti prohladna bura. Barem ako je suditi po velikoj "kapi od oblaka" nad Velebitom.

